Nenávisť medzi švagrinami vyvrcholila na svadbe: Vzduchom lietali riady, tiekla krv! Skončili na súde, to je ale hanba

archívne video

Halima (55) a Zainab Ahmedové (57) sú švagriné, ktoré sa majú v zuboch. Ich nezhody vyvrcholili na svadbe v Bia Lounge na Golden Hillock Road v Birminghame, kde obe patrili medzi hostí. Daily Mail informuje, že spočiatku to bola len slovná prestrelka, no neskôr jedna z nich hodila po druhej sušienku. Odvetou bola nádoba s kávou a tanier. Vyvrcholilo to až poranením jednej zo žien, ktorá to nenechala len tak a celý prípad oznámila úradom.

Súd v Birmighame začal dňa 28. apríla riešiť ublíženie na zdraví a fyzické napadnutie. Incident medzi Halimou a Zainab sa odohral vo štvrti Small Heath. Ženy boli rozhádané už niekoľko rokov. Medzi hosťami sa to však ešte vystupňovalo. Podľa výpovede sudcu hodila Zainab po slovnej urážke do Halimy sušienku. Tá jej to chcela najprv opätovať nadobou s kávou, no minula. Následne zobrala tanier a hodila.

Výpovede

Zainab si chránila tvár, preto ju tanier zasiahol do zdvihnutej ruky. Následkom bola hlboká rezná rana, ktorá jej na určitý čas úplne znemožnila používať ruku. K incidentu malo dôjsť 16. júna 2019. "Po súdnom procese bola Halima obvinená z úmyselného ublíženia na zdraví, aj keď pôvodne malo ísť o ťažké ublíženie. Vyhla sa väzenskej cele aj z dôvodu, že sa nachádza v zlom zdravotnom stave a malo by to dopad aj na jej dve dopievajúce deti," oznámil sudca Paul Farrer.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Zainab na súde predostrela, že zranenie ju vyradilo z každodenného života. "Kedysi som bola človek, ktorému fungovali obidve ruky. Teraz mám bolesti, poranená ruka mi v noci tŕpne a najťažšie je to počas teplých slnečných dní. Neviem prať, variť, mám problém sa postarať o dcéru a matku, ktorá je už veľmi stará," povedala.

Súdny verdikt

Halima, ako matka deviatich detí, bola napokon odsúdená podmienečne na 12 mesiacov s odkladom na 18 mesiacov. Počas doby trvania trestu musí 16 týždňov nosiť monitorovací náramok. V čase od 20:00 do 6:00 nemôže vychádzať z domu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

"Detaily vašich nezhôd sú sporné, ale podľa môjho úsudku na nich jednoducho nezáleží. Je jasné, že odvtedy medzi vami vládla nevraživosť a ignorovali ste sa navzájom. Bolo to tak pri každej rodinnej udalosti. Na svadbe ste mali navzájom na seba slovne útočiť. Neskôr prišlo k hodeniu sušienky a taniera," povedal sudca Ferral s tým, že Halima najprv poprela, že hodila aj nádobu s kávou.

Len sa bránila

Zainab zostala na ruke veľká jazva a zo zranenia sa ani po rokoch ešte nezotavila. Sudca pomenoval odvetný útok Halimy ako pomstu. Právny zástupca obžalovanej však na súde tvrdil, že Halima Ahmedová na svadbe zle odhadla situáciu, pretože si myslela, že Zainab príde až k nej a zaútočí. "Svoju takmer sestru sestru má stále rada. Ľutuje svoje činy. Len sa chcela brániť pred ďalším útokom," dodal.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Okrem monitorovacieho náramku dostala Halima súdny zákaz priblížiť sa k Zainab a za pŕavne trovy musela zaplatiť viac ako 600 eur. Zainab nepožadovala za svoje zranenie žiadnu finančnú kompenzáciu, aj keď zrejme mala na ňu nárok. Oponovala tým, že nechce okrádať svoju rodinu.