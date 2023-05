Srdcervúca spoveď ženy (85), ktorá prežila bombardovanie Hirošimy: A tento odkaz posiela Putinovi!

HIROŠIMA - Takmer osem desaťročí po tom, čo prežila zhodenie bomby na Hirošimu, 85-ročná Keiko Ogurová odkazuje ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že netuší, čo je jadrová bomba. Zároveň ho vyzýva, aby sa prišiel pozrieť do Japonska, kde to uvidí na vlastné oči.

Ogurová poskytla rozhovor televízii ABC News pri príležitosti samitu G7, ktorý sa konal 19. až 21. mája práve v Hirošime. Na ňom sa politickí lídri zaoberali jadrovými hrozbami zo strany Ruska, Severnej Kórey a Iránu. Práve Putin sa vlani nechal počuť, že by mohol použiť jadrové zbrane vo vojne na Ukrajine, no neskôr to poprel.

Keiko mala osem rokov, keď Spojené štáty zhodili 6. augusta 1945 na jej rodné mesto atómovú bombu. Napriek tomu, že odvtedy uplynulo už takmer osemdesiat rokov, stále si veľmi dobre pamätá na ten deň. "Najskôr sa objavil jasný záblesk, potom udrela silná vzduchová vlna ako tajfún alebo tornádo. Zhodilo ma na zem a stratila som vedomie," spomína. Keď otvorila oči, všade bola tma. Po chvíli zbadala, že jej štvrť je v plameňoch.

Bombardovanie Hirošimy a Nagasaki donútilo Japonsko ku kapitulácii, čo urýchlilo koniec druhej svetovej vojny. V japončine sa tým, ktorí prežili jadrové útoky, hovorí "hibakuša". "Čierny dážď, dážď kontaminovaný radiáciou, padal vtedy na moju blúzku. Na ulici boli ľudia, ktorým koža visela z tela. Vyzerali ako duchovia alebo zombie a pomaly umierali. Keď si na to spomeniem, je mi do plaču," pokračuje seniorka.

Sleduje, čo sa deje vo svete a vníma hrozbu, ktorú predstavuje ruský vodca. "Poznám realitu, ktorá nastane po použití atómovej bomby. Je to zlo, každá zbraň na tejto planéte je zlo. Putin netuší, čo je atómová bomba," uzavrela.