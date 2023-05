Medvedev zverejnil tri scenáre ukončenia konfliktu: Mrazivé plány s územím Ukrajiny, TAKTO by chceli deliť

Medvedev svoje predstavy o ukončení „špeciálnej vojenskej operácie“, ako Rusko konflikt na Ukrajine označuje, zverejnil na sociálnej sieti Telegram. Upozornil na to portál novinky.cz. Sám dáva prednosť tomu, aby západné regióny Ukrajiny pripadli niektorým štátom Európskej únie, zatiaľ čo tie východné by sa dostali do rúk Ruska. Obyvatelia centrálnych oblastí by zasa v súlade s prvým článkom Charty OSN okamžite deklarovali svoje sebaurčenie pripojením k Ruskej federácii. V prípade takéhoto scenára by podľa Medvedeva konflikt skončil s dostatočnými zárukami na to, aby sa v dlhodobom horizonte už neopakoval.

Archívne video: Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 456

Pokiaľ by však časť Ukrajiny vstúpila do Európskej únie či NATO, išlo by podľa Medvedeva o „anšlus“ a hrozila by v krátkom čase obnova konfliktu, ktorý by mohol dokonca prerásť do „plnohodnotnej“ tretej svetovej vojny. Aj v prípade tohto scenára by podľa bývalej hlavy Ruskej federácie zostali niektoré oblasti terajšej Ukrajiny v rukách nikoho. Toto územie by oznámilo svoje nástupníctvo po bývalej Ukrajine a deklarovalo prianie vstúpiť do EÚ a NATO, čo by sa v strednodobom horizonte aj stalo. Vyhlásilo by tiež zámer získať stratené územie späť a to všetkými prostriedkami, čo by sa však malo vzťahovať len na oblasti na východe, ktoré by sa stali súčasťou Ruska.

Ďalší scenár, ktorý prezentoval, označil za dočasne prijateľný. V tomto prípade by sa celá Ukrajina rozdelila medzi Rusko a štáty EÚ, pričom v jednej z krajín Únie by sa sformovala ukrajinská exilová vláda. Konflikt by tak podľa neho skončil „rozumnými zárukami“ toho, že nevypukne v krátkej dobe znova. „Ukrajinskí nacisti“ rozptýlení na území tých krajín EÚ, ktoré by dostali časti Ukrajiny, by podľa neho v tomto prípade pokračovali vo svojich „teroristických aktivitách“. Riziko obnovenia konfliktu a jeho eskalácie na tretiu svetovú vojnu je podľa neho v tomto prípade mierne.