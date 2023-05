V Tatrách zmizli manželia: Deťom nechali mrazivý odkaz, viac o nich nepočuli! Pátrajú po nich v Poľsku a na Slovensku

VARŠAVA - V Poľsku sa zľahla zem po manželskom páre z Varšavy. Už od uplynulého víkendu po ňom po ňom márne pátrajú. Aneta (44) a Adam (49) záhadne zmizli už minulý piatok. Dvom dospievajúcim synom zanechali mrazivý odkaz, v ktorom im prajú šťastie do ďalšieho života. Svedkovia zahliadli pár v Tatrách.

O prípade informujú poľské médiá. Podľa správ dvojica pochádzala z varšavskej štvrti Mokotov a stratila sa v piatok večer. Na papieriku nechali svojich synom vo veku 14 a 17 rokov desivý odkaz, v ktorom im prajú veľa šťastia do ďalšieho života. „Chlapci, ste šikovní. V živote si poradíte. Sme na vás pyšní,“ napísali Aneta a Adam Jaglovi svojim synom.

Keď vystrašení chlapci papierik s odkazom našli, oslovili príbuzných. Tí následne kontaktovali políciu. Vyšetrovatelia zistili, pár sa pravdepodobne nachádza niekde v horách. Jedna očitá svedkyňa zahliadla dvojicu v údolí tatranskej Javorinky. Podľa zistení polície manželia strávili noc v turistickej chate Murowanec. Kým tam však vyšetrovatelia dorazili, dvojica už bola preč.

KOMUNIKAT-Policjanci poszukują: 44-l. Anety Jagła oraz 49-l. Adama Jagła, którzy 21.05.2023 r. opuścili swoje miejsce zamieszkania i do dnia dzisiejszego nie powrócili do domu. Najprawdopodobniej zaginieni nocowali w schronisku Murowaniec w Tatrach z 22/23 maja. Kontakt nr 112 pic.twitter.com/7RwsAEMd4K — Policja Zakopane (@PolicjaZakopane) May 24, 2023

Polícia požiadala verejnosť, aby okamžite ohlásila, keď stratený pár stretne v Tatrách. Majú kontaktovať telefónne čísla 47 72 392 50 alebo 47 72 392 52. Portál onet.pl vo štvrtok napísal, že nie je vylúčené, že dvojica z poľskej časti Tatier prešla na Slovensko.

Deti manželov sú momentálne v rukách príbuzných. Stále veria, že Aneta a Adam sa vrátia. Intenzívne pátranie prebiehalo v stredu vo Varšave. Vyšetrovatelia prehľadávali záhradky, námestia, parky, a aj okolie rieky. Takisto sa im podarilo získať záznamy bezpečnostných kamier, ktoré analyzovali. Vyšetrovacie útvary po celom Poľsku dostali údaje o zmiznutej dvojici.

Prespali v Ždiari

Majiteľ jedného penziónu v Ždiari na slovenskej strane Tatier portálu onet.pl povedal, že manželia uňho prenocovali z utorka na stredu. V stredu ráno chcel, aby zaplatili a ukázali mu doklady, aby si ich mohol zaznamenať. Dali mu peniaze a povedali, že sú strašne hladní, preto si najskôr musia skočiť kúpiť niečo do obchodu a formality vybavia potom. Už sa ale nevrátili. Keď si majiteľ penziónu na internete prečítal o pátraní po ľuďoch, ktorí vyzerali ako jeho hostia z Poľska, informoval poľskú aj slovenskú políciu.

Podľa neoficiálnych informácií onet.pl Jaglovi v Ždiari nasadli do autobusu idúceho do Popradu. Polícia ich zatiaľ z ničoho neobvinila. Nie je však vylúčené, že sa mohli dopustiť trestného činu, keď nechali bez starostlivosti syna mladšieho ako 15 rokov, píše onet.pl. Za to v Poľsku hrozia až tri roky odňatia slobody.