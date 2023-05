Americký novinár Gershkovich sa odvolal proti predĺženiu väzby

Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) zadržala tohto amerického novinára 29. marca v Jekaterinburgu pre podozrenie zo špionáže. Podľa FSB zbieral informácie o jednom z ruských zbrojárskych podnikov, na ktoré sa vzťahuje štátne tajomstvo. Gershkovich je od rozpadu Sovietskeho zväzu prvým zahraničným novinárom, ktorého v Rusku zadržali a obvinili zo špionáže.

Pojednávanie o predĺžení väzby, ktorá mala vypršať 29. mája, sa konalo v utorok za zatvorenými dverami. Moskovský "súd vyhovel žiadosti vyšetrovateľa o predĺženie... väzby do 30. augusta," uviedla vtedy ruská agentúra RIA Novosti citujúca predstaviteľov súdu.

Porušenie slobody médii

Spojené štáty vyzývajú na "okamžité prepustenie" tohto novinára, ktorého prípad je všeobecne vnímaný ako vážne porušenie princípu slobody médií. Gershkovich je zadržiavaný v moskovskej väznici Lefortovo. V polovici apríla ho navštívila americká veľvyslankyňa v Rusku Lynne Tracyová, ktorá skonštatovala, že je "v dobrom zdravotnom stave". Išlo o vôbec prvú konzulárnu návštevu, pričom ruské úrady odvtedy novinárovi zamietli žiadosť o ďalšie dve.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že zamietnutie návštev bolo reakciou na to, že USA nevydali víza ruským novinárom, ktorí mali v apríli prevádzať ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova na ceste do sídla OSN v New Yorku.