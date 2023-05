Ďalšia tragédia v Tatrách: Túra sa skončila smrťou nevhodne oblečeného a obutého mladíka

VARŠAVA - Smrťou skončila túra na poľskej strane Tatier, na ktorú vyrazila dvojica mladých turistov len v ľahkej športovej obuvi a v tričkách s krátkym rukávom, hoci na chodníku v Mengusovskom sedle siahajúcom až do výšky 2308 metrov nad morom ležal sneh. V jednu chvíľu jeden z turistov pošmykol a zrútil sa do priepasti hlbokej 100 až 150 metrov. Poliak zahynul na mieste, informovala dnes poľská rozhlasová stanica RMF FM.

"V horách panujú úplne zimné podmienky. To nie je čas na tenisky a nedostatočné vybavenie, "varoval hovorca tatranskej záchrannej služby TOPR Marcin Józefowicz. Druhého turistu museli záchranári evakuovať do bezpečia vrtuľníkom. Telo jeho mŕtveho kamaráta prepravili do nemocnice v Zakopanom.

Tragický pád zo Zbojníckeho chodníka v Malej Fatre Prostredníctvom tiesňovej linky 112 sa v sobotu 27.5.2023... Posted by Horská záchranná služba on Saturday, May 27, 2023

Stanica pripomenula, že o deň skôr v slovenskom pohorí Malá Fatra utrpela smrteľný pád 38-ročná turistka zo Slovenska. Podľa Horskej záchrannej služby (HZS) sa zrútila z turistickej trasy Zbojnícky chodník do rokliny. "Na turistickom chodníku zostali tri malé deti vo veku štyri, sedem a osem rokov, ktorých sa neskôr ujali policajti," uviedla HZS. Záchranári sa na lanách spustili k žene, ale na mieste sa ukázalo, že utrpela smrteľné zranenia.