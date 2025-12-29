Pondelok29. december 2025, meniny má Milada, Nátan, zajtra Dávid

O bratislavský „silvestrák“ má záujem vyše 2000 bežcov, na štarte okrem pätice zo šestice lanských medailistov aj španielskí vojaci

(Zdroj: STaRZ)
Iba 14 hodín pred tým, ako sa rok stretne s rokom, sa s končiacim príde rozlúčiť na 34. ročník Silvestrovského behu cez bratislavské mosty (SBCBM) rekordný počet vytrvalcov. „Budeme zrejme atakovať métu dvetisíc bežcov na štarte,“ vraví hrdo Roman Hanzel, eventový a marketingový manažér Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) a zároveň športový riaditeľ SBCBM 2025. „Záujem o štart na našich pretekoch totiž prejavilo vyše päťsto španielskych vojakov z kontingentu NATO alokovaného na Lešti. Telefonát, v ktorom mi oznámili, že by chceli u nás bežať, ma milo prekvapil.“

 (Zdroj: STaRZ)

Ak má ktokoľvek chuť zašportovať si v príjemnej atmosfére aj na Silvestra a pokoriť 11,5-kilometrovú trať cez päť mostov (Prístavný, Apollo, Starý, Nový, Lanfranconi) v hlavnom meste Slovenska, stále má šancu. Ešte je totiž možné prihlásiť sa osobne 30. 12. od 10:00 do 20:00 h v Mestskej plavárni na Pasienkoch na Junáckej 4 v Bratislave, kde bude v tom istom čase aj výdaj štartových čísiel pre všetkých, ktorí sa na SBCBM prihlásili online. Úplne posledná možnosť získať miesto v štartovej listine SBCBM – ak nebude dovtedy vypredané – bude vo výnimočných prípadoch v deň pretekov 31. 12. od 8:00 do 8:45 h vo vestibule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste 1, kde o 10:00 h preteky odštartuje „výstrelom“ zo šampanského spoluzakladateľ pretekov Vladimír Podracký.

„Na detské behy bude šanca zaregistrovať sa aj 31. 12. od 8:00 do 9:00 h na štadióne FTVŠ UK na Lanfranconi, kde sa uskutočnia súťaže na 350, 700 a 1050 m pre tri vekové kategórie (do 6 rokov, 7 až 10 rokov, 11 až 15 rokov) a bude tam aj cieľ hlavného behu na 11,5 km,“ pripomína Peter Filo, PR manažér STaRZ. Spoluorganizátorom pretekov je bratislavský magistrát.

 (Zdroj: STaRZ)

Na 34. ročník SBCBM sú prihlásení piati zo šiestich minuloročných medailistov. Pobežia tri najlepšie ženy Lucia Pelikánová, Mária DanečkováIvana Záškvarová, nebude chýbať mužský šampión Martin Rusina a ani vlani tretí Taras Ivaniuta z ukrajinského Ternopiľa, dvojnásobný víťaz ČSOB Bratislava Marathon (2022, 2023). Aktuálne najlepší slovenský maratónec Rusina a aj svetová šampiónka v canicrosse (beh so psom) Pelikánová sa budú na „mostoch“ pokúšať o víťazný hetrik.

Z popredných bežcov by mali štartovať i René Valent (vlani 4.), Konštantín Kocian (6.), Juraj Polák (7.), Tomáš Tolkunov (8.), Šimon Dúbravík (10.), Matej Medveczký (7. v roku 2023), siedmy muž tohtoročných slovenských maratónskych tabuliek Dominik Bolerác, účastník ME 2024 do 18 rokov v behu na 800 m Michal Krajčík, z popredných žien Petra Pukalovičová (vlani 5.), vicemajsterka SR 2025 na 5000 m Renáta Klamová a tiež kvalitná vytrvalkyňa Ivona Miklóšová.

 (Zdroj: STaRZ)

V početnej štartovke figurujú i ďalšie zaujímavého mená zo sveta športu i šoubiznisu. S traťou sa chce popasovať celebritný taliansky šéfkuchár Andrea Ena, ktorý v tomto roku zvládol Národný beh Devín – Bratislava (11,625 km) za 55:52 min (v 47 rokoch!), svoje bežecké schopnosti si vyskúša slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike, účastník EH 2023 a viacerých MS či ME Eduard Strýček, olympionička z Ria 2016 v lukostreľbe Alexandra Longová, no a najstarším účastníkom bratislavského „silvestráku“ bude 83-ročný Viliam Novák, ktorý v tomto roku opäť vyhral vo svojej kategórii prestížny beh Běchovice – Praha.

 (Zdroj: STaRZ)

Záujem o 34. ročník populárneho Silvestrovského behu cez bratislavské mosty, ktorý bude moderovať Richard Vrablec, prejavili zatiaľ bežkyne a bežci z 28 krajín. Zastúpenie by mali mať Portugalsko, Čína, Rumunsko, Írsko, Bulharsko, Bielorusko, Srbsko, Švajčiarsko, Holandsko, Belgicko, Čierna Hora, Španielsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, USA, Veľká Británia, Kanada, Česko, Poľsko, Ukrajina, Gruzínsko, Kazachstan, Kolumbia, Maďarsko, Rakúsko, Rusko a Slovensko.

„Rekordný záujem pár dní pred pretekmi nás v STaRZ všetkých veľmi teší, poďme sa teda s rokom 2025 rozlúčiť pekným spoločným zážitkom,“ dodáva riaditeľ 34. ročníka SBCBM a zároveň aj STaRZ Ladislav Križan.

Organizačné informácie o SBCBM 2025 nájdete na tomto linku: 

https://bratislavask.s3.bratislava.sk/upload/Org_pokyny_informacie_Silvestrovsky_beh_cez_bratislavske_mosty_2025_29ce47f35f.pdf

Propozície SBCBM 2025 nájdete na tomto linku:

https://bratislavask.s3.bratislava.sk/upload/PROPOZICIE_Silvestrovsky_beh_cez_bratislavske_mosty_2025_F_bd5ac4a48c.pdf

VÍŤAZI SBCBM 2011 – 2019, 2023 a 2024

  • 2011 (10,3 km): Imrich Magyar 36:24 – Petra Fašungová 41:50
  • 2012 (10,3 km): Jozef Urban 35:07 – Katarína Pokorná 41:50
  • 2013 (10,3 km): Alexander Jablokov 35:06 – Katarína Pokorná 40:12
  • 2014 (10,3 km): Pavol Bukovác 37:20 – Katarína Pokorná 42:02
  • 2015 (10,3 km): Marek Hladík 35:15 – Romana Komarňanská 40:19
  • 2016 (10,3 km): Marek Hladík 35:32 – Danielle Hodgkinsonová (V. Brit.) 41:42
  • 2017 (10,3 km): Marek Hladík 34:28 – Nikola Čorbová 40:32
  • 2018 (10,5 km): Marek Hladík 34:42 – Elena Dušková 40:16
  • 2019 (10,5 km): Jozef Pelikán 35:03 – Elena Dušková 37:50
  • 2023 (11,0 km): Martin Rusina 34:31 – Lucia Pelikánová 40:11
  • 2024 (11,7 km): Martin Rusina 38:54 – Lucia Pelikánová 45:18

Ďalšie zo Zoznamu