Predčasné voľby v Srbsku sa budú konať koncom roka 2026, uviedol Vučič, no možno aj skôr

Srbský prezident Aleksandar Vučič.
Srbský prezident Aleksandar Vučič. (Zdroj: SITA/AP/Darko Vojinovic)
BELEHRAD - Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa budú konať koncom roka 2026, uviedol v nedeľu srbský prezident Aleksandar Vučič s tým, že sa možno uskutočnia aj skôr. Informuje o tom agentúra Tanjug.

„Dúfam, že sa budú konať na konci (budúceho) roka, ale môžu sa uskutočniť aj skôr. Možno budeme ešte ústretovejší (voči politickým oponentom, ktorí požadujú voľby). Rozhodnú o tom príslušné inštitúcie. A to nie sú oni, ale ja,“ uviedol prezident pre televíziu Pink TV. Riadne parlamentné a prezidentské voľby sú inak naplánované na rok 2027. Na otázku, či sa po uplynutí svojho prezidentského mandátu zameria na to, aby sa stal premiérom, Vučič odpovedal, že takúto možnosť nevylučuje, hoci dúfa, že k takému postupu nedôjde.

Vučič o premiérskom poste

„Ak uvidíme, že je možné vyhrať bez toho, aby som bol kandidátom, určite nebudem premiérom. Ak uvidíme, že to tak možné nie je, je prípustné - ale nie isté -, že sa rozhodnem inak. Vyhodnotíme výsledky a pozrieme sa, ako sa veci vyvíjajú, a podľa toho sa rozhodneme,“ povedal Vučič s tým, že toto rozhodnutie bude kolektívne, nie jeho vlastné.

Študentská výzva

Podľa agentúry Hina zorganizovalo študentské hnutie v Srbsku v nedeľu celonárodnú kampaň s názvom „Výzva k víťazstvu“, počas ktorej zbieralo podpisy na podporu usporiadania predčasných parlamentných volieb. Vučič však túto iniciatívu odmietol s tvrdením, že študenti „zavádzajú verejnosť“.

Študentská kampaň, ktorá prilákala desaťtisíce účastníkov, sa konala vo viac ako 110 obciach a mestách. Podľa správ študentov na sociálnych sieťach bola účasť vysoká a niektoré stánky na podpisovanie petície zostali otvorené aj po deviatej večer.

Pochybnosti o údajoch

Hoci sčítavanie podpisov ešte nezačalo, Vučič vyjadril pochybnosti o správnosti údajov, ktoré môžu uviesť študenti. Dodal však, že požiadavka študentov bola efektívne splnená a voľby sa uskutočnia budúci rok.

„Prijali sme ich hlavnú požiadavku. Voľby sa budú konať budúci rok, ale keď sa spočítajú hlasy, nebudú spokojní,“ povedal Vučič na zhromaždení v Belehrade a vyzval svojich podporovateľov na námestí pred parlamentom, aby zabezpečili víťazstvo „na každom mieste v Srbsku“.

