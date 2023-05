Prigožin vyzýva na ďalšiu mobilizáciu: V opačnom prípade čaká Rusko revolúcia, ktorá zvrhla cárizmus

MOSKVA – Šéf bojovej skupiny wagnerovcov, ktorí sa aktívne zapájajú do vojny na Ukrajine, radikálne zmenil svoju rétoriku. Wagnerovci boli od začiatku vojny na strane Ruska, no ich vodca začal nepriateľa chváliť a ponížil ruské velenie. Okrem toho varuje pred revolúciou, ktorá môže v Rusku nastoliť úplne nový riadiaci systém.

V rozhovore medzi blogerom Konstantinom Dolgovom a šéfom wagnerovcov Jevgenim Prigožinom padli až priveľmi prekvapivé názory. Wagnerovci bojujú na Ukrajine spolu s Rusmi, avšak od spustenia invázie sa operácia uberala smerom, s ktorým nerátal ani jeden ruský generál. Ukrajina do dnešného dňa vzdoruje ruským silám, ktorých straty sú obrovské.

Viac ako rok trvajúce boje a s nimi spojené sankcie uvalené Západom, sa začínajú prejavovať aj na ruskom obyvateľstve. Podľa šéfa wagnerovcov by mohla súčasná situácia v Rusku eskalovať až do celonárodnej revolúcie, informuje Meduza. "Pokiaľ bude toto 'koktajúce' ruské úsilie o dobytie Ukrajiny naďalej pokračovať, nová revolúcia otrasie celým Ruskom," povedal s tým, že v súvislosti s ruským vojskom ide o absolútnu nepripravenosť.

"Vôbec nie sú pripravení vzdorovať Kyjevu a to aj v prípade, pokiaľ by Ukrajinci vstúpili na ruské územie. Špeciálna vojenská operácia bola vykonaná za účelom denacifikácie. Z Ukrajincov sme však spravili národ, ktorý je známy po celom svete. Sú ako Gréci alebo Rimania v období ich najväčšej slávy," dodal.

Dosiahli presný opak

Čo sa týka demilitarozácie, Prigožin pripomenul, že na začiatku invázie mala Ukrajina okolo 500 tankov, no teraz ich má 5-tisíc. To isté platí podľa neho aj o vojakoch v zbroji. Začiatkom invázie ich bolo v ukrajinskej armáde 20-tisíc, teraz bojuje na strane Kyjeva takmer pol milióna. "Čo je to prosím vás za demilitarizáciu? Svojimi činmi sme dosiahli presný opak," vysvetlil Prigožin.

O svojej skupine Wagner Group Prigožin prehlásil, že je najlepšou armádou na svete. "Zo slušnosti a úcte k Putinovi sa musím vyjadriť, že hneď druhá je tá ruská. Rovnako si však myslím, že Ukrajinci majú jednu z najsilnejších armád. Vojaci sú vycvičení, ich systém boja je vysoko organizovaný," dodal s tým, že okrem sovietskych bojových systémov vedia obsluhovať aj tie, ktoré im dodalo NATO. "Robia to pre vyšší účel, presne ako my vo Veľkej vlasteneckej vojne," ozrejmil.

Možná revolúcia

Moskva sa musí v posledných dňoch okrem bojov na Ukrajine sústrediť aj na Rusov, ktorí nesúhlasia s vládnym režimom. V Belgorodskom regióne vyvolali odporcovia Vladimira Putina chaos a paniku. Prigožin sa k tejto situácii vyjadril, že ruské obranné sily nie sú pripravené klásť im odpor v akejkoľvek podobe alebo forme. Spomínaná revolúcia môže mať podľa neho podobný efekt, ako tá, ktorá zvrhla cárizmus v roku 1917.

"Nie je možné, že deti bohatých Rusov naďalej žijú svoj bezstarostný život a ostatní bojujú na fronte. Najprv povstanú vojaci v armáde a neskôr sa k nim pridajú aj ich blízki. Nehovoríme tu o stovkách, ale tisícoch nespokojných Rusov. Aj deti ruskej elity by mali bojovať, potom by to bolo fér," vyjadril sa.

Dva scenáre vojny

Šéf wagnerovcov vidí súčasnú situáciu skôr pesimisticky. Ukrajinci budú naďalej cvičiť ďalšie jednotky a dostávať zbrane zo Západu. Následne spustia protiofenzívu, ktorá by mohla byť na niektorých miestach úspešná. Hranice budú obnovené z roku 2014. Okrem toho sa Ukrajinci budú snažiť vyhodiť do vzduchu Krymský most a prerušiť tak spojenie Krymu s Ruskou federáciou.

Optimistický pohľad na vývoj vojny, ktorý je podľa Prigožina menej pravdepodobný, hovorí o angažovaní sa Činy. Európa a USA budú z vojny už vyčerpané a vtedy Čína posadí všetkých za rokovací stôl. Rusku by mali byť ponechané všetky územia, ktoré získalo počas vojny.

Jadrové zbrane

Jadrový konflikt je podľa Prigožina stále reálny. "Keď sa rozhneváte so susedom, môžete ísť k nemu a rozbiť mu riad, alebo ho udrieť päsťou do tváre. Pokiaľ bude jeho reakcia nadávka a odveta, zaútočíte na neho sekerou. Jadrová bomba je práve tá sekera. Nemali by ste však suseda naháňať so sekerou v ruke. Buď ho porazte bez nej, alebo priznajte, že ste prehrali," dodal na záver šéf wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin.