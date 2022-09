Pugačovová (73) verejne vystúpila proti vojne na Ukrajine: Rusi zomierajú pre iluzórne ciele, robí to z nás krajinu vyvrheľov!

Ruská popová hviezda minulého storočia sa už nemohla ďalej pozerať, ako jej vlasť prichádza o čoraz viac obyvateľov v nezmyselnom konflikte. Na svojom Instagrame preto uverejnila príspevok so slovami, že Rusi umierajú na Ukrajine pre "iluzórne ciele", ktoré Rusko zmenili na "krajinu vyvrheľov a zhoršujú životy našich občanov".

Podpora manžela

Alla Pugačovová (73) odcestovala do Izraela koncom februára v čase, keď Rusi spustili mohutnú ofenzívu na Ukrajinu. Podľa ruských správ sa však nedávno vrátila do Moskvy. Vojnu na Ukrajine kritizovalo viacero významných ruských osobností, informuje The New York Times. Jej manžel Maksim Galkin, ako tiež verejne známa osobnosť, showman a komik, verejne vystúpil proti vojne na Ukrajine. Kremeľ ho za to vyhlásil za zahraničného agenta. Pugačovová vo svojom príspevku vojnu priamo nekomentovala.

Z Kremľa neprišla žiadna okamžitá reakcia. Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov sa tento mesiac vyjadril o Pugačovovej v pozitívnom svetle a poznamenal, že s ruským prezidentom sa streli už viackrát osobne. "Zatiaľ čo pán Galkin urobil veľmi zlé vyhlásenia, pani Pugačovová neuviedla žiadne komentáre, ktoré by Kremeľ považoval za neprijateľné," povedal Peskov.

Populárna po celom svete

Allu Borisovnu Pugačovovú opísal The New York Times v roku 2000 ako "bohyňu ruského popu, moskovskú Tinu Turnerovú s nádychom Edith Piaf, ktorej piesne povzniesli milióny ľudí". V časoch najväčšej slávy mala údajne predať cez 250 miliónov platní, čo by ju radilo medzi svetovo najpredávanejších hudobných umelcov.

Pugačevová sa v nedeľu vo svojom príspevku obrátila priamo na ministerstvo spravodlivosti a vyhlásila, že teraz chce byť sama zahraničnou agentkou. "Žiadam o pričlenenie do radov zahraničných agentov mojej milovanej krajiny. Som solidárna voči svojmu manželovi, ktorý je skutočným a nepodplatiteľným vlastencom. Praje si len prosperitu, život v mieri, slobodu prejavu a koniec umierania našich mužov za iluzórne ciele, ktoré nás menia na krajinu vyvrheľov a zhoršujú životy našich občanov," napísala.