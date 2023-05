Ďalší únik z tajných dokumentov: Vodca wagnerovcov ponúkol v tichosti Ukrajine obchod! Zrada za víťazstvo

BACHMUT – Ukrajinská armáda dostala ešte v januári tohto roku nečakanú ponuku od šéfa bojovej skupiny wagnerovcov, ktorý by veliacim dôstojníkom za istých okolností prezradil polohu ruských jednotiek. V tom čase prichádzal v boji o tisíce vojakov. Nebolo by to však zadarmo. Na oplátku požadoval jedinú vec, ktorá by jeho mužov zachránila.

Blížil sa koniec januára 2023 a Bachmut na Ukrajine bol stále bojiskom medzi wagnerovcami a domácou ukrajinskou armádou. Šéf wagnerovcov Jevgenij Prigožin prichádzal o tisíce mužov a preto sa rozhodol o kompromis, ktorý by výrazne ovplyvnil celú vojnu. Viedlo by to ku zrade ruského velenia aj samotného prezidenta Vladimira Putina.

Pokiaľ by ukrajinskí velitelia stiahli svoje jednotky z Bachmutu, Prigožin bol ochotný poskytnúť Kyjevu informácie o pozíciách ruských jednotiek. Návrh sa mal podľa Washington Post dostať až na riaditeľstvo ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR, s ktorým Prigožin udržiaval tajnú komunikáciu. Informácia prenikla na verejnosť z amerických tajných dokumentov, ktorých obsah bol zverejnený v skupinovom chate Discord. Nie je však celkom jasné, ktoré konkrétne pozície bol Prigožin ochotný zverejniť.

Viackrát rozšírená

Dvaja nemenovaní predstavitelia ukrajinskej armády potvrdili, že Prigožin bol v komunikácii s ukrajinskou rozviedkou. Ponuku mal údajne dokonca viackrát rozšíriť o ďalšie prípadné výhody, no Kyjev ju stále odmietal. Nech by bolo na stole čokoľvek, ukrajinské velenie Prigožinovi neverilo a podobné informácie považovali za klamstvá. Prezident Volodymyr Zelenskyj vyvrátil akékoľvek kontakty s wagnerovcami. "Toto je záležitosť (vojenskej) spravodajskej služby," povedal. Žiadnym ponukám od Prigožina neveril a uviedol, že by to bolo len v prospech Ruska.

Zrada Moskvy nemala prísť len tak. Vodca wagnerovcov už dlhšiu dobu vedie spory s ruskými veliteľmi, ktorí údajne nedokázali zabezpečiť potreby ani pre svojich vojakov. Keď Prigožin žiadal pomoc, dostal len negatívnu odpoveď. Verejne aj súkromne sa sťažoval, že ruské ministerstvo obrany neposkytlo jeho bojovníkom muníciu a zbrane. Šéf wagnerovcov mal do 9. mája obsadiť Bachmut, no teraz sa má Moskve vyhrážať, že so svojimi jednotkami opustí mesto.

Čo prezradil Prigožin?

V tajných spisoch malo byť okrem iného uvedené, že Prigožin sa mal v Afrike stretávať s predstaviteľmi HUR aj osobne. Mal naliehať na Ukrajinu, aby proti Rusom udrela silnejšie. Istému ukrajinskému dôstojníkovi dokonca prezradil, že Rusi majú problém s dodávkami munície a morálka ruských vojakov je veľmi nízka. Okrem toho odporučil domácej armáde, aby postupovala smerom na Krym.

Kyjev má však podozrenie, že divadlo s Prigožinom si Moskva dopredu pripravila. Šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky Kyrolo Budanov je presvedčený o tom, že Rusi použili rozhovory Prigožina s HUR, aby vodca wagnerovcov vyzeral ako ukrajinský agent. Po údajnom odhalení tajnej komunikácie sa Prigožin snažil celú situáciu odľahčiť: "Áno, samozrejme. Môžem potvrdiť, že to tak je. Pred zahraničnými tajnými službami nemáme čo skrývať. Budanov a ja sme stále v Afrike."