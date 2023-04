Hrozivý objav policajtov a hasičov: Muž žil mesiac s mŕtvolou svojej sestry! Neuveriteľné vysvetlenie

archívne video

Žena žijúca mimo Kolobrehu posielala peniaze svojim súrodencom, zdravotne postihnutej sestre a bratovi, o ktorých sa starala. Keď zavolala, či dostali finančné prostriedky, nedvíhali telefón. Oznámila to polícii. Keď policajti dorazili k bytu, nikto neotváral dvere, no ich pozornosť upútal hluk prichádzajúci zvnútra. Zvuky zneli, akoby niekto pozeral televíziu. Policajti sa rozhodli zavolať hasičov, vďaka čomu sa im podarilo vylomiť dvere a dostať sa dovnútra. Tam sa dôstojníkom naskytol hrôzostrašný obraz. Napriek tomu, že sú na podobné zásahy zvyknutí, prišlo im nevoľno.

Po vstupe do domu našli policajti Michala sedieť pred televízorom. Vo vedľajšej izbe za zatvorenými dverami ležala jeho mŕtva sestra. Telo ženy bolo v pokročilom procese rozkladu a vzduch bol takmer nedýchateľný. Podľa predbežných zistení bola mŕtva približne mesiac.

Neskutočné vysvetlenie

Medzi súrodencami malo dôjsť k hádke, po ktorej každý išiel do inej izby. Keď Michal po čase vošiel do izby k sestre, ležala na zemi, ale neprekvapilo ho to. Trpela totiž neduhmi, z ktorých si občas uľavila ležaním na zemi. Keďže si myslel, že iba spí, prikryl ju. Zvláštne, že v tomto presvedčení bol celý mesiac aj napriek tomu, že po byte sa šíril zápach a sestra bola stále v jednej polohe.

Čo bolo príčinou smrti ženy, zatiaľ nie je známe. Či k tomu prispel niekto iný, ukáže až pitva. Prokuratúra však Michala obvinila z prečinu nepomoci, ku ktorému sa priznal. Vyšetrovatelia nevylučujú zmenu klasifikácie skutku, ak sa preukáže, že žena nezomrela prirodzenou smrťou. Mužovi hrozí až trojročné väzenie. Je pravdepodobné, že ho vyšetrí psychiater.