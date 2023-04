Muž podozrivý z úniku tajných dokumentov v USA vlastní arzenál zbraní

Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že obvinený Jack Teixeira (21) môže mať stále prístup k tajným dokumentom. Dodalo, že "nepriateľské" krajiny by mu mohli pomôcť s útekom z krajiny v prípade, že by ho prepustili z väzby. Žalobca trvá na tom, že Teixeira naďalej predstavuje riziko pre americkú národnú bezpečnosť a mal by ostať vo väzbe až do súdneho procesu.

Galéria fotiek (2) Zadržanie Jacka Teixieru, ktorý je spájaný s únikom tajných dokumentov.

Zdroj: TASR/AP/WCVB-TV

Teixeiru v polovici apríla zatkli agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) v jeho dome v meste North Dighton v štáte Massachusetts. Podľa vyšetrovateľov stojí za únikom amerických tajných dokumentov, ktoré sa objavili v internetovej diskusnej skupine. Členom skupiny sa mal chváliť, že má prístup k utajovaným informáciám, a následne im poskytol fotografie týchto dokumentov. Obvinený v novembri na sociálnej sieti napísal, že chce zabiť veľký počet ľudí, pretože by tak odstránil "slabomyseľných", uviedla prokuratúra. Podľa jej informácií sa mal Teixeira iného používateľa pýtať, aký typ zbrane by sa dal ľahko ovládať zo zadnej časti vozidla typu SUV. Na internete mal tiež vyhľadávať informácie o masových streľbách.

Podozrivý čelí obvineniu z porušenia zákona o špionáži

Prokuratúra okrem toho zistila, že obvineného v marci 2018 dočasne vylúčili zo školy po tom, ako ho spolužiak počul hovoriť o zbraniach a rasovej neznášanlivosti. Pojednávanie o tom, či Teixeira zostane vo väzbe, sa má v americkom štáte Massachusetts začať vo štvrtok o 13.00 h miestneho času (19.00 h SELČ). Podozrivý čelí obvineniu z porušenia zákona o špionáži, a to v súvislosti s nezákonným kopírovaním a prenosom citlivých materiálov. Obvinený je aj z nezákonného premiestnenia takýchto materiálov na nepovolené miesto.