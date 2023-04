Južná Kórea má údajne zapožičať USA 500-tisíc kusov delostreleckej munície

SOUL - Južná Kórea sa v marci dohodla so Spojenými štátmi na tom, že im zapožičia 500.000 kusov delostreleckej munície kalibru 155 mm, ktoré Washingtonu poskytnú väčšiu flexibilitu, čo sa týka dodávok munície pre Ukrajinu. V stredu to uviedli juhokórejské noviny Dong-a Ilbo, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters.

Uvedený juhokórejský denník citoval nemenované vládne zdroje, podľa ktorých sa Soul rozhodol muníciu Spojeným štátom namiesto predaja len "požičať". Týmto krokom chce Južná Kórea minimalizovať možnosť, že by sa náboje vyrobené v krajine použili vo vojenskom konflikte na Ukrajine. USA by mali túto muníciu totiž v prvom rade použiť na doplnenie vlastných zásob.

Reuters pripomína, že USA už vlani zakúpili 100.000 kusov tejto munície a vo februári žiadali Južnú Kóreu o minimálne rovnaké množstvo. Vláda v Soule však ponúkla iné riešenie korešpondujúce s princípom nedodávania zbraní Ukrajine, ktorá sa nachádza vo vojne s Ruskom.

O dodávke rokujú

Soul aj Washington potvrdili, že rokujú o dohode týkajúcej sa dodávok delostreleckej munície, avšak nespresnili, či je táto zmluva už sfinalizovaná. Juhokórejský minister zahraničných vecí Park Čin novinárom povedal, že nemôže potvrdiť medializovanú správu týkajúcu sa zapožičania 500.000 kusov munície. Dodal však, že pozícia vlády ohľadom neposkytovania smrtiacich zbraní Kyjevu zostáva nezmenená. Južná Kórea preto poskytuje Ukrajine len humanitárnu pomoc.

V údajných utajených amerických dokumentoch, ktoré unikli na sociálne siete, sa okrem iného píše aj to, že bývalý bezpečnostný poradca Južnej Kórey "navrhol predať Poľsku 330.000 nábojov kalibru 155 mm, keďže rýchle dodanie munície na Ukrajinu bolo hlavným cieľom Spojených štátov". Ďalší utajený dokument z 27. februára, do ktorého mali možnosť nahliadnuť reportéri Reuters, uvádza, že "za zhruba 41 dní by mohlo byť na Ukrajinu letecky doručených 153.600 nábojov" uvedeného kalibru. Reuters však pravosť týchto dokumentov nedokázala nezávisle overiť.