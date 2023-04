Urológ przniteľ! Hippokratovu prísahu strčil do... Pacienti opísali odporné detaily, čo sa dialo za dverami ambulancie

Galéria fotiek (2) Urológ zneužíval svojich pacientov.

Zdroj: Twitter/Darius Paduch

NEW YORK - V New York City mal urológ Darius Paduch (55) v priebehu rokov sexuálne zneužiť najmenej 14 pacientov vrátane dvoch chlapcov. Vyplýva to z utorkovej obžaloby proti lekárovi.