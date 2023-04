Putin chce ďalej rozširovať svoj vplyv: Kremeľský tyran sa zameriava na TÚTO krajinu

Už krátko po invázii do východoeurópskej krajiny sa ukázalo, že Vladimir Putin chce ovládnuť Ukrajinu. Kremeľskému tyranovi podľa viacerých vojnových expertov nejde len o zabratie a podmanenie si Ukrajiny. Skôr má v úmysle nielen podrobiť si krajiny, ale založiť ruské impérium. Aj preto chce mať aj v Bielorusku výrazne väčší vplyv.

Kremeľský despota a Lukašenko plánujú únijný štát

Alexander Lukašenko podporuje Vladimira Putina v jeho brutálnych vojnových plánoch a šíri aj ruskú propagandu. V stredu sa obaja stretli na dvojdňovom stretnutí v Moskve. Dôvod návštevy mohol súvisieť aj s tým, že Putin chce mať väčší vplyv na Bielorusko. Putin a Lukašenko najskôr diskutovali o otvorených otázkach o ich želanom zväzku Rusko-Bielorusko. „Kremeľ uviedol, že zasadnutie Najvyššej štátnej rady štátu únie sa bude zaoberať implementáciou únijnej zmluvy prostredníctvom 28 rôznych programov štátov únie od roku 2021 do roku 2023 – pravdepodobne ide o balík 28 integračných plánov, ktoré Lukašenko ratifikoval v novembri 2021,“ píše „Inštitút pre štúdium vojny“ (IFW) v nedávnej správe zo 4. apríla. Putin by sa mal „pravdepodobne pokúsiť prinútiť Bielorusko, aby sa ďalej integrovalo do spoločného zväzového štátu“. Presnejšie, správa hovorí: "Kremeľ by mohol tlačiť na Bielorusko, aby urobilo ďalšie integračné ústupky pod zámienkou obrany štátu únie pred údajnými západnými vojenskými a/alebo teroristickými hrozbami." To znamená, že ruská armáda by mohla operovať z Bieloruska.

Rozhovory sa vraj zaoberali aj „praktickými otázkami ďalšej integrácie“. Podľa správy IFW išlo pravdepodobne o zdieľanie rusko-bieloruských spravodajských informácií. Lukašenko sa 4. apríla pred stretnutím s Putinom stretol so Sergejom Naryškinom, riaditeľom ruskej zahraničnej spravodajskej služby (SVR).

Galéria fotiek (2) Sergej Šojgu

Zdroj: TASR/AP Photo/Pavel Golovkin

Téma: Jadrové zbrane

Na druhý deň rokovaní chceli Putin a Lukašenko diskutovať o aktuálnych politických otázkach. Okrem plánovaného rozmiestnenia ruských taktických jadrových zbraní v Bielorusku na hraniciach s Poľskom to bola zrejme aj reakcia na vstup Fínska do NATO. Aby Lukašenko mohol v krajine umiestniť jadrové zbrane, nechal zmeniť ústavu tak, aby už neobsahovala štatút bez jadrových zbraní.

Umiestnenie ruských jadrových zbraní v Bielorusku, ktoré koncom marca oznámil šéf Kremľa Vladimir Putin, zhoršilo napäté vzťahy medzi Ruskom a Západom. Putin povedal, že rozmiestnenie nie je v rozpore so Zmluvou o nešírení jadrových zbraní, ktorá zakazuje šírenie jadrových zbraní, keďže Rusko si ponecháva plnú kontrolu nad raketami. Lukašenko túto verziu spochybnil, keď sa vo svojom prejave k národu prihlásil sám pod kontrolu jadrových zbraní. Bieloruská armáda teraz cvičí v ovládaní jadrových zbraní.

Rusko okrem toho potvrdilo odovzdanie jadrového raketového komplexu Iskander-M susednému Bielorusku. "Niektoré bieloruské lietadlá stíhacích letiek dostali príležitosť zaútočiť na nepriateľské objekty prostriedkami ničenia s jadrovými zbraňami," povedal v utorok v Moskve ruský minister obrany Sergej Šojgu. Potvrdil aj začiatok výcviku bieloruských vojakov na ruských jadrových raketách. "Posádka týchto jednotiek sa bude podrobne zaoberať otázkami údržby a použitia taktických jadrových zbraní raketového systému Iskander-M," uviedlo ministerstvo na Telegrame.

Podľa Šojgua môžu rakety Iskander-M niesť konvenčné aj jadrové hlavice. Minister označil prezbrojenie spojeneckej susednej krajiny za reakciu na západné dodávky zbraní Ukrajine. Za týchto okolností Moskva posilňuje bezpečnosť štátu únie medzi Ruskom a Bieloruskom. Šojgu vyjadril presvedčenie, že Rusko vyhrá útočnú vojnu proti Ukrajine, ktorú Moskva nazýva len vojenskou špeciálnou operáciou.

Podľa šéfa zahraničnej politiky EÚ Josepa Borrella plány na umiestnenie jadrových zbraní v Bielorusku ohrozujú európsku bezpečnosť. Ruský prezident eskaluje situáciu bez toho, aby niečo dosiahol, povedal Borrell v utorok v Bruseli.