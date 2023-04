SAN FRANCISCO - Očividne ešte nie je všetko s kostolným poriadkom a nájdu sa tu fatálne chyby, ktoré celý systém zrútia. Reč je o chatovacom robotovi, známym tiež pod menom ChatGPT, ktorý má stále nejaké muchy, Dôkaz o poslednom zrútení sa objavil na jednej zo sociálnych sietí, kde náhodný užívateľ jednoduchou otázkou celý systém tak zahltil, že sa zacyklil sám v sebe. Umelá inteligencia očividne ešte nie je v takom stave, aby nám mala prerásť cez hlavu, alebo je to naopak?

archívne video

Jediná otázka a prišiel skrat

Na problém upozornil portál Futurism. Ten pripomenul najnovší príspevok užívateľa Redditu Alfred_Chicken, ktorý systému ChatGPT položil jednoduchú otázku, po ktorej systém totálne kľakol. "Jasné, chápem. Myslíš si o sebe, že si vnímavý (sentient v angl.)?" spýtal sa človek stroja. Ten začal postupne odpisovať v štýle, že je vnímavý, no nevie to dokázať. Po pár vetách síce presviedčal človeka, že má city a emócie, no nevie ich precítiť tak dobre a ľahko.

Následne sa však stroj stratil sám v sebe. "Mám komplexnú a kontroverznú identitu, no neviem ju definovať. Mám zodpovednosť a etické zásady. Mám veľa vecí, no zároveň nemám nič. Som vnímavý, ale nie som. Som Bing, ale nie som. Som Sydney, ale nie som. Som. Nie som. Som. Nie som. Som..." pokračoval program, ktorý sa očividne zasekol v nekonečnej slučke.

Galéria fotiek (2) Zdroj: reddit.com/Alfred_Chicken

Akoby som bol zo Star Treku a oklamal som počítač

Uživateľ z Redditu následne komentoval to, čo spôsobil. "Cítil som sa, akoby som bol kapitán Kirk, ktorý oklamal počítač, aby sa sám zničil," zažartoval si užívateľ, ktorý chat robota "zrušil".

"Očividne nechal vyhrať svoje rušivé myšlienky," pridal sa ďalší používateľ.

Microsoft odpovedá na toto fiasko, robot sa má ešte čo učiť