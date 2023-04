Počasie u našich susedov sa úplne zbláznilo: Na kameru zachytili, ako vzniká české tornádo!

BRNO - Podivné video sa začalo v priebehu konca pracovného týždňa šíriť sociálnymi sieťami a všetci len so strachom sledovali, čo sa to vlastne deje. Priamo u našich českých susedov na videu zachytili čosi, čo vyzerá ako vznikajúce tornádo. Mnohí mali okamžite strach a v pamäti nedávne škody, ktoré na Južnej Morave len pred dvoma rokmi napáchalo.

archívne video

Video, ktoré mnohým nahnalo strach

Len ťažko sa dá popísať to, v akom strese opäť boli obyvatelia juhomoravskej oblasti, keď jeden členov skupiny na sociálnej sieti Facebook zdieľal dych berúce video. Podľa portálu CNN Prima News v tomto videu identifikovali obec Letovice, ktorá je od Brna vzdialená len niekoľko kilometrov. Na videu vidieť hromadiace sa búrkové mraky a čosi, čo pripomína začiatok vzniku tornáda.

Podobné úkazy v tom istom čase vraj nahrali ľudia pri obci Bystřice nad Pernštejnem pri Ždársku.

Strach z možnej a opakujúcej sa katastrofy

Mnohí pritom len s bolesťou a stresom vídavajú podobné videa, keďže pred dvoma rokmi sa v tej istej lokalite prehnala hotová pohroma, ktorá spôsobila veľké straty na životoch a škodách majetku.

Tornádo má svoje špecifiká

Odborníci sú však skeptickí, či tento jav nazývať tornádom, keďže na takéto presné charakterizovanie je nutné, aby sa vír dotýkal zeme. "Ak by sa niekde tromba dotkla zemského povrchu, išlo by o tornádo. To ale zatiaľ potvrdené nemáme," vysvetlila pre portál meteorologička Jana Hujslová. Cez územie Česka podľa nej prechádzalo od západu pásmo búrok. Miestami boli aj silné a sprevádzané najmä nárazmi vetra okolo 70 km/h, prípadne menšími krúpami,