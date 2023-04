Počasie sa zbláznilo: Ďalšie tornádo v Česku?! Meteorológovia sú na nohách, zábery z malej obce hovoria za všetko

Podľa starostu Lubnej Jozefa Chadimu (SNK obce Lubná) vietor poškodil strechy asi dvoch domov, hasiči podľa hovorcu Miroslava Poláka kvôli silnému vetru žiadne výjazdy nemali. Tornádo podľa svedkov zasiahlo Lubnú okolo 13.00 h, uviedli meteorológovia. "Prvotný prieskum radarových dát tu jasne ukazuje na konvektívnej bunke prítomnosť tzv. hook echa, radarovej signatúry, ktorá svedčí o tom, že to, čo spôsobilo v Lubnej škody, bola minisupercela," uviedli meteorológovia. Jeden zo svedkov podľa nich videl na vlastné oči chobot tornáda. "Situáciu sledujeme a vyhodnocujeme," uviedol Český hydrometeorologický ústav.

"Trošku nás to tu zasiahlo, jeden dva domy, ľudia si dali späť tašky všetko je v pohode, nebolo to také hrozné," povedal starosta Jozef Chadima. Osobne tornádo nevidel, no miestni ľudia áno, dodal. Tornáda sú súčasťou takzvaných superciel, čo sú silné búrky rotujúce okolo svojej osi. Meteorológovia ale upozorňujú, že samotné supercely nemusia byť sprevádzané extrémnymi javmi, teda ani tornádami. Na území Českej republiky sa ročne vyskytnú maximálne jednotky tornád, v úplnej väčšine slabých, niektorý rok sa neobjaví tornádo žiadne. Každý rok sa ale vyskytnú desiatky superciel.

Tento rok sa už na začiatku apríla objavilo tornádo blízko Letoviec na Blanensku. Prešlo územím s dĺžkou asi štyri kilometre a spôsobilo najmä lokálne vývraty v lesoch. Bolo na stupni nula, teda najslabším. Sila tornáda sa určuje pomocou Fujitovej stupnice od najslabšieho F0 až po najsilnejšie F5.

Ľudia si týchto javov všímajú intenzívnejšie predovšetkým po ničivom júnovom tornáde z roku 2021, ktoré sa prehnalo časťou Břeclavska a Hodonínska. Tornádo s rýchlosťou vyše 300 kilometrov za hodinu za sebou vtedy nechalo devastujúce škody na majetku a šesť obetí na životoch. V niektorých obciach dosiahlo až štvrtý stupeň, silnejšie predtým v Česku nikdy nebolo.