Mladučká hviezda TikToku zomrela pri nehode: Zvláštne tušenie? Len šesť dní pred tragédiou zverejnila TOTO video

Kara Santorelli mala na TikTokU viac ako sedem miliónov sledovateľov. 18-ročné dievča však náhle vytrhli zo života tragickým spôsobom: 17. marca do auta influencerky narazil vodič v protismere. Kara nemala šancu na prežitie, zomrela na mieste nešťastia, ktoré bolo asi tri hodiny západne od Tallahassee, hlavného mesta amerického štátu Florida. Nasledovníci vyjadrujú svoju sústrasť na svojom kanáli TikTok. Zhrozenie však vyvolalo aj video, ktoré hviezda sociálnych sietí zverejnila šesť dní pred smrťou.

Kara Santorelli zverejnila video o svojej bezpečnosti pri jazde

V tomto videu Kara Santorelli hovorila o svojich dobrých vodičských schopnostiach – a svojich bezpečnostných záznamoch: „Keď sa ma snažia nazvať zlým vodičom, ale nikdy som nezrazila človeka ani som nenarazila do auta,“ napísala 18-ročná žena. Smutná irónia šokuje jej nasledovníkov. Niektorí až neskôr pochopili, že tieto komentáre nie sú hoaxy. Jeden používateľ znepokojene píše: „Neuveriteľné, je mŕtva! Myslel som, že si všetci robíte srandu. Je to také strašidelné!“ Krátky klip má medzičasom (k 28. marcu) takmer 17 miliónov videní.

Okrem jej posledného zverejneného videa sú tam aj komentáre, ktoré vyjadrujú smútok – a predovšetkým nevedia pochopiť, ako sa to mohlo stať. Jeden sledovateľ píše: „Smrť je taká strašidelná. Nevedela, čo sa stane o niekoľko hodín neskôr – a môže sa to stať komukoľvek z nás.“ Ďalší poukazuje na to: „Život je taký šialený: ako môže byť niekto taký živý a prítomný jeden deň a na druhý deň byť zrazu preč?“ Používateľ vyjadril to, čo si mnohí myslia: „Chudinka. Nemôžem uveriť, že to zverejnila len pred dvoma dňami a teraz je preč."

Galéria fotiek (3) Zdroj: TikTok/Kara Santorelli

Pred tromi mesiacmi zomrela hviezda TikToku kvôli vodičovi v protismere

Nie je to tak dávno, čo ďalšia hviezda TikTok na Floride prišla o život v dôsledku vodiča v protismere: 21-ročná Alice Spice zomrela 10. decembra minulého roku pri podobnej dopravnej nehode, vinník utiekol. V prípade zosnulej Kary Santorelli podľa nypost.com na mieste nehody zraneniam podľahol aj vodič v protismere, ktorý so sedanom Chevrolet čelne narazil do SUV Nissan TikTokerky.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Kara Santorelli

Karina teta: "Dnes zomrel malý kúsok môjho srdca"

Samozrejme, smútia aj priatelia a rodina Kary Santorelli, ktorí sú podľa jej tety Giny Southardovej so zlomeným srdcom. V deň nešťastia na Facebooku napísala: „Kara mala len 18 rokov, keď zomrela, ale za svojich 18 rokov sa dotkla viac životov, ako mnohí ľudia za celý život. Chcem, aby ste vedeli, že Kara bola milovaná a že bola svetlom, ktoré jasne žiarilo počas jej pobytu na zemi. […] Malý kúsok môjho srdca dnes zomrel, keď som sa dozvedela, že moja neter vystúpila do neba. Milujem tvoju krásnu dušu, Kara!" Jej matka, Lacey McLaughlin, tiež prehovorila a povedala: "Milujem ťa Kara. Boh ma tebou požehnal."