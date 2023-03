Tínedžer v Sao Paule na smrť dobodal učiteľku a zranil piatich ľudí

Zranenú 71-ročnú učiteľku nemohol previezť vrtuľník do nemocnice, pretože dostala zástavu srdca. Napriek poskytnutiu pomoci priamo na mieste zraneniam podľahla. Útočníka previezli na policajnú stanicu, kde ho vypočujú v prítomnosti rodičov. Zranení učitelia sú mimo ohrozenia života, len ľahšie zranenia utrpeli aj zvyšní dvaja študenti.

Minister školstva Renato Feder oznámil, že spomienke na zosnulú učiteľku bude venovaný trojdňový smútok. Motív útoku dosiaľ nie je známy. Páchateľa spacifikovala učiteľka telesnej výchovy, ktorá mu zabránila v pokračovaní útoku. "Bol to hrdinský čin... Ona bola tá, kto útočníka zadržal a postarala sa o to, že mu bol zobraný nôž. Nebyť hrdinského činu tejto učiteľky, bola by táto tragédia určite oveľa rozsiahlejšia," povedal šéf miestneho úradu verejnej bezpečnosti Guilherme Derrite.