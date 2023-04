Sexi krásku z OnlyFans žiadal o nahé FOTO: Po odmietnutí ju šokovali slová futbalovej hviezdy

Jay, ktorá odmietla zverejniť totožnosť esa Premier League, dodala, že po odmietnutí jej nahnevaný futbalista posielal veľmi nepekné a urážlivé správy. "Asi nevieš, kto som," mal podľa modelky uviesť futbalista, keď mu odmietla poslať svoje akty cez Snapchat, kde sa s ňou spojil potom, čo jej napísal na sociálnej sieti a zisťoval s kým žije a odkiaľ je.

27-ročná rodáčka z anglického Norfolku pre Daily Star ďalej uviedla k negatívnej skúsenosti s futbalistom: "Posielal mi urážlivé správy. Stále hovoril, chcem ťa vidieť‘ a pošli mi teraz nejaké fotky, pošli mi fotky hneď a neustále ma otravoval. Bolo to šialené."

"To čo ma šokovalo, boli slová asi nevieš kto som. Vedela som, o koho ide, pretože mi napísal na Instagrame, ale futbal nesledujem a nič to pre mňa neznamená. Myslím si, že futbalistom stúpa sláva do hlavy," dodala k incidentu Alyssa, ktorá je okrem svojho jobu cez pracovné dni projektovou koordinátorkou pre offshore inžiniersku spoločnosť.

O incidente porozprávala aj v podcaste Option One, kde odhalila najpoburúcejšie správy, ktoré na sociálnej sieti dostala. Dobiedzajúca hviezda Evertonu sa nakoniec od modelky dočkala blokácie a pobúrená modelka zdôraznila, že je drzé a neúctivé, keď športovec len kvôli svojej profesii, sláve a popularite žiada o intímne fotky.

"Ľudia si pýtajú fotku a ja hovorím nie a oni sa pýtajú‚ prečo si ich nedala na OnlyFans, ale tam si za to ľudia predsa platia. To, že sa tým živím neznamená, že každému pošlem fotku ak ma o to požiada," dodala Jay s tým, že sa jej to stáva pomerne často. "Závisí to od človeka. Komunikovala som s viacerými futbalistami a niektorí z nich boli milí, ale väčšina bola dosť arogantná," uviedla kráska s viac ako 15-tisíc sledovateľmi na Instagrame k otázke, či by si vedela predstaviť vzťah po boku futbalistu.