Sexi automobilová pretekárka oznámila veľký návrat: Fanúšikov obšťastňuje šteklivými fotografiami

Bývalá automobilová pretekárka odišla zo súťažného kolotoča pred takmer šiestimi rokmi, keď presedlala na populárnu platformu pre dospelých OnlyFans, kde odhodila kombinézu a vymenila ju za plavky. Už budúci víkend by sa ale rodáčka z Brisbane mala opäť postaviť na štart pretekov v seriáli GT World Challenge Australia a pri tejto príležitosti predstavila fanúšikom svojho špeciálneho tátoša.

Galéria fotiek (3) Audi R8 GT3 LMS s logami OnlyFans

Zdroj: Audi

Ide o modro-biely automobil Audi R8 GT3 LMS, ktoré je celé otapetované logami spomínanej platformy OnlyFans, na ktorej si austrálska kráska vybudovala veľkú kariéru a pochopiteľne tak na ňu nezabúda. Auto má tiež niekoľko QR kódov umiestnených okolo karosérie, avšak tie z oficiálneho súťažného stroja na pretekoch v Perthe budú pochopiteľne odstránené.

"OnlyFans sú naozaj nadšení, že môžu byť na palube počas celej sezóny 2023 a že môžu byť súčasťou šampionátu - a motoristického športu všeobecne," uviedla populárna Gracie pre britský The Daily Telegraph k zovňajšku svojho špeciálneho tátoša. "Stále viac podporujú tvorcov obsahu na svojej platforme v ich vášňach a som nadšená, že s nimi môžem na tejto ceste spolupracovať. Všetko sa to rýchlo zbehlo za posledných pár mesiacov a sú nadšení, že sú na tejto úrovni" uviedla poriadne obdarená potetovaná sexica k spolupráci s OnlyFans, ktorú rozhodne neľutuje. Veď sama uviedla, že ešte v roku 2020 za jediný mesiac na platforme pre dospelých zarobila viac ako 500 tisíc dolárov.

"Myslím si, že auto vyzerá fantasticky a vďaka nemu odchod do Perthu a návrat k súťaženiu vyzerá čoraz reálnejšie," dodala bývalá pretekárka, ktorá sa netají závodnými ambíciami v ďalších rokoch a mala by sa dočkať aj vzniku dokumentu, kde bude hlavnou hviezdou. Ten má zmapovať jej návrat do sveta motoršportu.

"Návrat k športu som začala plánovať v roku 2021, vtedy som to začala brať vážne, rozprávať sa s ľuďmi a zisťovať, čo je možné," uviedla Gracie pre webovú stránku GT World Challenge Australia. "Prvým problémom bolo nájsť podporu v rámci odvetvia, aby to fungovalo, a tak sme si dali čas na plánovanie a zostavenie ideálneho programu. Bola som veľmi strategicka v tom, s kým som pracovala a s kým som chcela zdieľať môj návrat. Niektoré príležitosti, ktoré sa naskytli, boli správne a niektoré nesprávne, ale hviezdy sa spojili, aby to všetko dali dokopy. Všetko fungovalo a zapadlo na svoje miesto a som skutočne šťastná so všetkými, s ktorými spolupracujem a ktorí boli súčasťou tejto cesty. Bol to pre mňa dôkaz, že áno, teraz je ten čas vrátiť sa opäť k pretekaniu," uviedla k svojej ceste návratu hviezda OnlyFans.

Úprimne ale priznala, že to vôbec nebola jednoduchá cesta, pretože niektorí predstavitelia motoristického športu sa nad jej ambíciami zamračili. "V konečnom dôsledku by nemalo záležať na tom, kto ste, alebo čo robíte. Ak chcete niečo dosiahnuť a ste odhodlaní to dokázať, mali by ste dostať príležitosť," povedala na štart sa vracajúca pretekárka a dodala: "Trvalo dva roky, kým sme sa dostali do tohto bodu, keď sa niektorí ľudia mračili na to, čo som chcela urobiť a pokúšali sa ma zastaviť alebo odradiť, ale skutočnosť, že sme sa dostali do tohto bodu, ukazuje, že na tom nezáleží a toto oznámenie je toho dôkazom."