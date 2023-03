Nové informácie o výbuchoch na Nord Stream: Na mieste sa pred explóziami pohybovali ruské vojnové lode

BERLÍN - V miestach, kde na dne Baltského mora vlani v septembri explodovalo potrubie plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, sa niekoľko dní pred výbuchmi pohybovali ruské vojnové lode. S odkazom na informácie tajných služieb a vlastnej analýzy to napísal nemecký spravodajský server t-online. Podľa neho išlo o plavidlá, ktoré mali potrebné vybavenie na to, aby prípadne mohli umiestniť na morské dno nálože s trhavinou.

Doposiaľ nevysvetlené explózie zasiahli 26. septembra tri z celkových štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktorými Rusko posielalo a plánovalo posielať plyn do Európy. V tom čase plynovodom Nord Stream 1 plyn neprúdil, čo Rusko zdôvodňovalo nutnou údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám ale nedošlo k jeho spusteniu.

Podľa t-online vyplávali v noci na 21. septembra z ruského Kaliningradu smerom na západ tri plavidlá, medzi nimi aj loď SS-750 vybavená miniponorkou a lode SB-123 a Alexander Frolov. Keď sa neskôr dostali na miesta neskorších explózií vo švédskych a dánskych vodách, vyrazila tam dánska hliadkovacia loď, 22. septembra sa k nej pridali plavidlá švédskej armády.

Potom ruské lode vyplávali naspäť smerom ku Kaliningradu. Trojicu ruských plavidiel najskôr podporovali ďalšie lode vrátane fregaty Jaroslav Mudryj a korvety Soobraziteľnyj. Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že lode vykonávali rutinné cvičenia.

Úrady vychádzajú z toho, že explózie plynovodov boli dielom sabotáže, páchateľa ale nepoznajú. Stále sa preveruje niekoľko možných hypotéz. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny. Denník The New York Times nedávno napísal, že za sabotážou mohla stáť proukrajinská skupina. Ukrajina akékoľvek zapojenie do veci odmieta.