Stále nie je jasné, kto podnikol sabotáž proti plynovodom Nord Stream, oznámil generálny tajomník Stoltenberg

ŠTOKHOLM - Stále nie je jasné, kto útočil vlani v septembri na plynovody Nord Stream. V stredu to novinárom v Štokholme povedal generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. TASR prevzala správu z portálu britského denníka The Guardian.

Stoltenberg počas zasadnutia ministrov obrany členských krajín EÚ vo švédskej metropole pred novinármi vyhlásil: "To, čo vieme, je, že bol útok proti plynovom Nord Stream, ale nemôžeme s určitosťou tvrdiť, kto je za tým. Prebiehajú vyšetrovania krajín a podľa môjho názoru je správne počkať, kým ich neukončia, až potom môžeme povedať viac o tom, kto sa tým stojí." Dánsko a Švédsko poškodenie plynovodu Nord Stream stále vyšetrujú.

Nevysvetlené explózie potrubí plynovodov

Aj nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu vystríhal pred predčasnými obvineniami. "Rovnako dobre to mohla byť zinscenovaná operácia s cieľom obviniť Ukrajinu. Aj túto možnosť už priniesli médiá," uviedol minister pre rozhlasovú stanicu Deutschlandfunk. Americký denník New York Times (NYT) v utorok totiž informoval, že americkí predstavitelia získali a preskúmali nové informácie o sabotáži na plynovodoch. Naznačujú, že za minuloročné výbuchy je zodpovedná "proukrajinská skupina". Správa však nešpecifikuje, o akú skupinu šlo, ani to, kto operáciu riadil alebo zaplatil. NYT však uvádza, že neexistujú dôkazy o zapletení ukrajinského vedenia do útoku. Tri zo štyroch potrubí plynovodov Nord Stream 1 a Nord Stream 2 poškodili vlani 26. septembra zatiaľ nevysvetlené explózie. Plynovody vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora.