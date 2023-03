Fínsky prezident podpísal zákony potrebné na vstup krajiny do NATO

HELSINKI — Fínsky prezident Sauli Niinistö vo štvrtok podpísal parlamentom schválené zákony potrebné na to, aby sa Fínsko mohlo stať členom Severoatlantickej aliancie. Informovala o tom agentúra AP.

Tento prezidentov krok znamená, že schvaľovací proces vo Fínsku sa zavŕšil a teraz sa čaká už len na súhlas parlamentov Turecka a Maďarska — zostávajúcich dvoch z 30 členov NATO, ktoré prístupové protokoly zatiaľ neratifikovali. Ako informovala turecká tlačová agentúra Anadolu, zahraničný výbor tureckého parlamentu vo štvrtok schválil žiadosť Fínska o vstup do NATO. Stalo sa tak týždeň po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan avizoval, že Ankara bude pokračovať v ratifikácii žiadosti Fínska.

Turecký parlament, v ktorom má Erdoganova strana a jej spojenci väčšinu, by sa mohol žiadosťou Fínska zaoberať už na budúci týždeň, teda ešte pred prezidentskými a parlamentnými voľbami vypísanými na 14. mája. Po niekoľkomesačných odkladoch sa očakáva, že vstup Fínska do NATO schváli aj maďarský parlament na svojom zasadnutí 27. marca. Dvestočlenný fínsky zákonodarný zbor (Eduskunta) schválil kandidatúru Helsínk do NATO ešte 1. marca drvivou väčšinou hlasov 184 ku siedmim.