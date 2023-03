AKTUÁLNE Maďarský parlament ratifikoval vstup Fínska do NATO

Poslanci majú dnes ešte rokovať o ratifikácii vstupu Švédska do aliancie, informovala maďarská tlačová agentúra MTI. Fínsko a Švédsko požiadali o prijatie do NATO vlani v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Maďarsko a Turecko boli do dnes poslednými členmi bloku, ktorých ešte vstup oboch škandinávskych krajín neratifikovali.

Aj v Turecku sa pravdepodobne Fíni dočkajú súhlasu skôr ako Švédi. V polovici tohto mesiaca turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uistil svojho fínskeho kolegu Sauliho Niinistöa, že Turecko začne ratifikáciu fínskej žiadosti. Vyjadril pritom nádej, že zákonodarcovia vstup severskej krajiny potvrdia pred májovými prezidentskými a parlamentnými voľbami v Turecku.Švédsko bude musieť na začiatok ratifikácie v tureckom parlamente ešte počkať. Dôvodom je podľa Ankary nedostatočné potieranie skupín, ktoré Turecko považuje za teroristické.