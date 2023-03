Ozbrojené ruské stíhačky prelietavajú takmer každý deň nad základňou USA v Sýrii

Podľa generálporučíka Alexusa Grynkewicha preleteli ruské stíhačky nad vojenskou základňou at-Tanf tento mesiac už približne 25-krát a spravili tak aj krátko pred rozhovorom s NBS News. V januári evidovala americká armáda 14 takýchto preletov a vo februári ani jeden. "Pravidelne lietajú priamo nad našimi jednotkami a toto priamo definujem ako približne míľu nad nimi," uviedol Grynkewich s tým, že počet preletov sa značne zvyšuje.

"Za chvíľu ich bude dvakrát toľko, ako ich bolo v minulosti." Nad základňou prelietali napríklad ruské stíhačky Su-34. Niektoré stroje boli pritom vybavené zbraňami vzduch-vzduch či vzduch-zem. Grynkewich si nemyslí, že Rusi sa chytajú tieto zbrane použiť proti americkej armáde v Sýrii. "Zvyšuje to však riziko mylného odhadu a vzhľadom na incident s MQ-9 v Čiernom mori to nie je konanie, ktoré by som očakával od profesionálnych vzdušných síl," uviedol generálporučík.

Obe strany súhlasili, že nebudú prelietavať nad pozemnými pozíciami druhej armády

Odkazoval na nedávny pád amerického dronu po zrážke s ruskou stíhačkou nad Čiernym morom. V roku 2019 si Moskva a Washington stanovili pravidlá týkajúce sa vzdušného priestoru v Sýrii. Chceli sa tak vyhnúť vzniku nehôd a možných zrážok. Obe strany vtedy súhlasili, že nebudú prelietavať nad pozemnými pozíciami druhej armády, a to najmä s ozbrojenými lietadlami.

"Zdá sa, že Rusi v posledných mesiacoch od tohto protokolu upustili," uviedol Grynkewich. Dodal, že takéto konanie Ruska by mohlo ohroziť americké pozemné operácie v Sýrii. "Neobávam sa ozbrojeného konfliktu. Znepokojuje ma, že by mohlo prísť k mylnému odhadu (situácie) alebo že by sa niekto mohol zachovať neprofesionálne či nezrelo," uzavrel americký generál.