Slovensko by mohlo podporiť misiu pre Ukrajinu výcvikom i vyslaním 6 vojakov

BRATISLAVA - Slovenská republika by mohla vyslať do veliteľských štruktúr vojenskej asistenčnej misie pre Ukrajinu (EUMAM UA) do šiestich príslušníkov Ozbrojených síl SR. Pôsobiť by mali na území členských štátov Európskej únie. Slovenskí vojaci a príslušníci Vojenskej polície by zároveň mohli na území SR poskytovať výcvik príslušníkom Ozbrojených síl Ukrajiny. Vyplýva to z návrhu, ktorý Ministerstvo obrany (MO) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Materiál musí odobriť vláda i parlament.