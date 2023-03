Ak Británia pošle na Ukrajinu ochudobnený urán, Rusko zareaguje

MOSKVA - Ak Británia pošle na Ukrajinu ochudobnený urán, Rusko bude na to nútené reagovať, vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin po utorkovom stretnutí s najvyšším predstaviteľom Číny Si Ťin-pchingom v Moskve.

Britské ministerstvo obrany v pondelok oznámilo, že pošle na Ukrajinu spolu s tankami Challenger 2 aj protipancierovú muníciu obsahujúcu ochudobnený urán. Putin na tlačovej konferencii po stretnutí so Sim uviedol, že rusko-čínske vzťahy sú v súčasnosti najlepšie v histórii. "Rusko a Čína sú späté dobrými susedskými vzťahmi," povedal šéf Kremľa na tlačovej konferencii, uviedla televízia Sky News.

Čínsky prezident podľa britskej stanice BBC uviedol, že jeho krajina je za zmierenie medzi Ruskom a Ukrajinou a zastáva v tomto ozbrojenom konflikte neutrálny postoj. Čína podľa neho v tomto ohľade stojí na "správnej strane dejín", čo BBC interpretovala ako kritiku dodávok zbraní zo Západu na Ukrajinu.

Západ nie je pripravený na čínsky mierový plán

Podľa Putina sa mnohé body nedávno predstaveného čínskeho mierového plánu pre Ukrajinu zhodujú s ruským pohľadom. "Mnohé z týchto bodov by mohol prijať aj Západ a Kyjev," citoval Putina britský denník The Guardian. Ruský prezident však zároveň poznamenal, že Západ nie je zatiaľ pripravený na čínsky mierový plán. Zopakoval, že Západ na Ukrajine bojuje "do posledného Ukrajinca". "Našou hlavnou prioritou je, prirodzene, obchod a hospodárstvo, keďže Čína je hlavným obchodným partnerom našej krajiny," povedal Putin.

Ako po stretnutí oznámil zahraničnopolitický poradca Kremľa Jurij Ušakov, Putin by mohol ešte tento rok opätovať návštevu čínskeho prezidenta cestou do Pekingu.