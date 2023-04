Poľsko má odpoveď na nedostatok plynu v Európe: Vyriešia súčasnú energetickú krízu na dlhé desaťročia?

VARŠAVA - Poľskí odborníci na energetiku vrátili späť do hry potencionálnu ťažbu unikátnych zásob plynu, ktorými Poľsko disponuje. Ide o bridlicový plyn, ktorý by mohol zamiešať karty a vyriešiť tak dlhodobú energetickú krízu a nedostatok plynu, ktorý Európe hrozí.

Hoci v súčasnosti Poľsko bridlicový plyn neťaží, teraz sa touto myšlienkou začínajú opäť zaoberať. „Stále tam je,“ povedal pre nemecké Deutsche Welle (DW) Piotr Przybylo, odborník na energetiku z Nadácie Casimira Pulaského vo Varšave. Potvrdil, že Poľsko je otvorené jeho ťažbe a plány na jeho oživenie im aktuálne dávajú najväčší zmysel.

Najväčším vývozcom bridlicového plynu je aktuálne Amerika, no podľa štúdie nemeckého Federálneho inštitútu pre geovedy a prírodné zdroje z roku 2013 je v Európe odhadom 14 biliónov kubických metrov tohto plynu. Najväčšie zásoby má Poľsko a Francúzsko. Ďalšie krajiny, ktoré by vedeli tento plyn vyťažiť sú Rumunsko, Dánsko a Nemecko.

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

Ak by Európa začala tento plyn ťažiť sama, nemusela by ho dovážať z USA, keďže „takmer 70% LNG dovážaného do Poľska z USA pochádza z bridlíc“, potvrdil Przybylo. V minulosti však ťažba skrachovala na odpore verejnosti, daňových obavách, regulačných oneskoreniach ale aj slabej produkcii niekoľkých vrtov, do ktorých investovali spoločnosti ako Exxon Mobil, Chevron a TotalEnergies.

Bridlicový plyn sa ťaží pomocou hydraulického štiepenia a horizontálneho vŕtania, ktoré ekológovia považujú za poškodzovanie životného prostredia kontamináciou podzemných a povrchových vôd. Od roku 2012, odkedy vykonali prieskumné vrty sa však technológie zlepšili a aj náklady na prieskumné vrty klesli. Kritici však argumentujú geologickými rozdielmi medzi Európou a Amerikou a opätovným odporom ekológov. Analytici dodávajú, že aj keby začali s ťažbou ihneď, súčasnú energetickú krízu to nevyrieši, pretože projekty môžu trvať roky kým z nich bude reálny úžitok.