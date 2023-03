MIMORIADNY ONLINE Generálny tajomník OSN mieri do Kyjeva na rokovanie so Zelenskym

NEW YORK - Generálny tajomník OSN António Guterres dnes cestuje na Ukrajinu, kde sa stretne s prezidentom Volodymyrom Zelenským. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na Guterresovho hovorcu. Šéf OSN má v Kyjeve rokovať predovšetkým o možnom predĺžení dohôd týkajúcich sa vývozu ukrajinského obilia cez Čierne more. O konflikte na Ukrajine dnes telefonicky rokovali aj americký prezident Joe Biden a jeho francúzsky náprotivok Emmanuel Macron.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 377

6:45 Kanada predĺži misiu na výcvik ukrajinských ženistov do októbra a nasadí aj medicínskych inštruktorov, oznámil v utorok kanadský premiér Justin Trudeau na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

6:06 Bieloruské ministerstvo obrany dostalo za úlohu vypracovať novú vojenskú doktrínu, ktorá bude reagovať na "eskaláciu globálneho politického napätia". S odvolaním sa na ruské zdroje to dnes napísala agentúra Reuters, podľa ktorej zatiaľ nie je jasné, čo konkrétne má nová doktrína obsahovať.

Česká vláda prerokuje zrušenie uznesení odovzdávajúcich pozemky do užívania Rusku



Zrušenie vládnych uznesení zo 70. a 80. rokov minulého storočia, ktorými sa zverujú nehnuteľnosti Rusku do bezplatného užívania na diplomatické účely, prerokuje na dnešnom zasadnutí kabinet Petra Fialu (ODS). Na programe je aj návrh, aby sa do odhaľovania a dokumentácie vojnových zločinov na Ukrajine zapojilo až 15 českých vojenských policajtov.

Pozemky, ktoré vtedajšiemu Sovietskemu zväzu odovzdalo do užívania deväť vládnych uznesení z rokov 1970 až 1982, využíva Rusko podľa českej diplomacie na iné ako diplomatické účely, takže nie je dôvod ich naďalej poskytovať bezplatne. Podľa skorších informácií ide o pražské byty pri ambasáde, ale aj budovy v Brne, Karlových Varoch či rekreačné strediská.

Projekt odhaľovania a dokumentácie vojnových zločinov budú po prerokovaní vládou schvaľovať obe komory Parlamentu. Mandát by bol až pre 15 vojenských policajtov, ktorí by monitorovali situáciu a vyšetrovali vojnové zločiny. Úlohy by boli podobné ako predtým v oblasti bývalej Juhoslávie, uviedla vo februári ministerka obrany Jana Černochová (ODS).

Na programe kabinetu sú aj novela zákona o podnikaní na kapitálovom trhu alebo úprava nariadenia vlády, ktorá má zaviesť špecializáciu všeobecných zdravotných sestier na onkológiu a chronické rany. Ďalšie nariadenie týkajúce sa vína a životných podmienok zvierat predkladá kabinetu ministerstvo poľnohospodárstva.

Vláda by sa mala zaoberať dvoma peňažnými darmi a prioritami programu ministerstva vnútra Pomoc na mieste, ale aj prioritami zdravotne humanitárneho programu Medevac. Na programe sú aj správa o činnosti Finančného analytického úradu za rok 2022 a informácie o dvoch verejných zákazkách z pôsobnosti ministerstva obrany.

Generálny tajomník OSN mieri do Kyjeva na rokovanie so Zelenskym

Hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric vo vyhlásení uviedol, že Guterres dnes pricestoval do Poľska, odkiaľ vyrazí na cestu do ukrajinskej metropoly. Tam sa v stredu stretne so Zelenským, potom sa vydá na spiatočnú cestu. Pre Guterresa to bude tretia návšteva Ukrajiny od začiatku vojny, ktorú proti krajine už viac ako rok vedie Rusko.

Biely dom zase poznamenal, že Biden s Macronom sa bavili o odhodlaní ďalej podporovať Ukrajinu a potrestať Rusko za jeho agresiu. Ďalšími témami ich telefonátu boli postoj k Číne či koordinácia prechodu k zelenej energetike.

OSN dohliada na dodržiavanie systému dohodnutého vlani v lete Ruskom, Ukrajinou a Tureckom, ktorý umožnil Ukrajincom obnoviť vývoz poľnohospodárskych produktov z niekoľkých čiernomorských prístavov. Rusi po minuloročnej invázii zahájili ich blokádu, zatiaľ čo z okupovaných oblastí začali obilie sami vyvážať. Na základe dvojice dohôd z júla sa podarilo exportovať asi 20 miliónov ton obilia, čo pomáha zmierniť medzinárodnú potravinovú krízu vyvolanú ruskou agresiou, píše AFP.

Platnosť "Čiernomorskej iniciatívy" bola v novembri predĺžená na ďalších 120 dní, čo posunulo termín jej vypršania na 18. marca.