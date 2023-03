Biden upokojuje verejnosť: Bankový systém USA je bezpečný

Ministerstvo financií, Federálny rezervný systém (Fed) a Federálny úrad na ochranu vkladov (FDIC) dali cez víkend dohromady záchranný balík, ktorý v podstate chráni všetkých vkladateľov SVB vrátane tých, ktorých aktíva presahujú federálnymi úradmi garantovaný limit 250.000 USD (236.160,97 eura). Regulačné úrady prevzali tiež kontrolu nad SVB a Signature Bank. Biden podporil tieto rozhodnutia a povedal, že pomôžu chrániť spoločnosti a jednotlivcov, ktorí vložili svoje prostriedky do týchto bánk.

"Američania môžu mať istotu, že bankový systém je bezpečný," povedal Biden v krátkom prejave a dodal, že daňoví poplatníci nebudú znášať žiadne straty, ktoré utrpia SVB alebo Signature Bank. "Vaše vklady budú tam, keď ich budete potrebovať. Malé podniky v celej krajine, ktoré si ukladajú peniaze na účty v týchto bankách, môžu ľahšie dýchať, pretože vedia, že budú môcť platiť svojim zamestnancom mzdy a platiť účty."

Ázijské a európske trhy klesli, ale nie dramaticky, aj akcie v USA zamierili nadol

SVB s aktívami vo výške 212 miliárd USD bola druhým najväčším veriteľom v USA, ktorý zlyhal, zatiaľ čo Signature Bank s aktívami v hodnote 110 miliárd USD je tretia najväčšia skrachovaná banka. Prezident v prejave z Bieleho domu krátko pred cestou na západné pobrežie povedal, že sa bude snažiť brať na zodpovednosť vedenie bánk a naliehal na lepší dohľad a reguláciu väčších bánk.

"Ak banku prevezme FDIC, ľudia, ktorí riadia banku, by tam už nemali pracovať," povedal Biden. Ďalšia banka First Republic Bank v nedeľu (12. 3.) oznámila, že posilnila svoje financie hotovosťou od Fedu a JPMorgan Chase. To vyvolalo nervozitu na trhoch v pondelok. Ázijské a európske trhy klesli, ale nie dramaticky, aj akcie v USA zamierili nadol.

Najväčší tlak pociťujú americké regionálne banky

Najväčší tlak pociťujú americké regionálne banky, ktoré sú menšie než tzv. systémovo dôležité banky, teda príliš veľké na to, aby ich vláda nechala skrachovať. Podľa analytikov ING sa však zdá, že potenciálnych problémových bánk je málo, a čo je dôležité, nejde o systémovo dôležité banky. Napriek tomu panujú na Wall Street obavy a nervozita, pričom investori sa snažia nájsť bezpečné miesto na "zaparkovanie" svojich peňazí. Obávajú sa pritom, že neúnavné zvyšovanie úrokových sadzieb Fedu, ktoré má dostať infláciu pod kontrolu, sa blíži k bodu zlomu a môže naštrbiť bankový systém a širšiu ekonomiku.