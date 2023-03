VIDEO Stane sa Poľsko ďalším Putinovým terčom? Z niektorých názorov obyvateľov Moskvy tuhne krv v žilách

MOSKVA – Len málokto by koncom februára minulého roku povedal, že invázia ruských vojsk na Ukrajinu sa zmení na otvorený vojenský konflikt. Ešte menej ľudí bolo toho názoru, že vojna potrvá dlhšie ako rok. Nebude to však trvať večne. Čo sa stane potom? Budú Rusi riešiť len domáce problémy alebo sa obrátia na inú krajinu?

archívne video

Takmer na výročie vpádu ruských vojsk na územie Ukrajiny, ktoré sa v Rusku považuje za "špeciálnu vojenskú operáciu", natočil Daniil Orain v centre Moskvy video, na ktorom pokladal nahodným okoloidúcim nasledujúcu otázku: "Malo by Rusko po dobytí Ukrajiny zaútočiť aj na Poľsko?" Daniil sa odvoláva na tvrdenie bývalého ruského prezidenta Dmitrija Medvedeva, ktorý len nedávno hovoril o rozdelení Poľska. Niektorí ľudia boli zdesení, no väčším zdesením bolo to, že iní to videli celkom reálne.

Vyhubenie

Daniil nahrával video dňa 26. februára tohto roku. Následne ho uverejnil na svojom kanáli 1420. Podľa staršieho muža menom Evgeniy všetko závisí od toho, čo sa stane na Ukrajine. "K útoku by malo prísť len v prípade, ak nám dajú Poliaci na to dôvod. Sme mierumilovná krajina. Rusko sa len bráni," dodal v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Staršia obyvateľka Moskvy Valentina hovorí, že jej vlasť má teraz viac problémov s Moldavskom ako s Poľskom. Dodáva však, že v Poľsku je veľa nacistov. "Celá ukrajinská populácia vrátane detí by mala byť vyhubená. To isté by sa malo stať aj v Poľsku," uviedla vo svojom strašnom prianí.

V prípade Poľska tu však platí úplne iný pohľad ako pre Ukrajinu. Poliaci sú súčasťou Európskej únie aj NATO a článok 5 hovorí jasne: "Útok proti členskej krajine NATO, je útokom proti všetkým." Mnohí Rusi majú aj napriek tomu zvrátené názory o budúcnosti Poľska a Ukrajiny.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Anektované ako Krym

Ďalšia Moskovčanka Larisa povedala, že Ukrajinci, Poliaci a obyvatelia pobaltských krajín sú nepriateľmi Ruska. "Kým nezničíme všetkých nacistov, špeciálna operácia musí naďalej pokračovať. Každých cca 100 rokov ich treba uzemniť. Potom budú aspoň na chvíľu lojálnejší a rozumnejší. Napokon sa ale vždy vrátia k nepriateľstvu voči Rusku. Závidia nám," hovorí. Podľa poľského portálu ide o formu propagandy. Marína (40) sa vyjadrila priamo k Poľsku so slovami, že Poliaci mali byť už dávno porazení. "Keby sa tak stalo, teraz by nás netrápilo, čo spravia. Poľsko by malo byť anektované ako Krym," povedala.

Pohľad mladých Rusov

Boli tu však aj Rusi s opačnými názormi. "Bratku, myslím si, že turizmus nestojí za rozpútanie vojny," odpovedal Ruslan (30) na doplňujúcu vetu, že v prípade kontroly Poľska, budú cesty do Varšavy či Krakova prebiehať bez kontroly víz. Dmitrij (20) sa nad otázkou a Medvedevovým tvrdením o nacistoch v Európe len zasmeje. "Nemyslím, že by sa jeho tvrdenia mali brať vážne. Veď naši chlapci ledva udržujú pozície na Ukrajine," odpovie ďalší Moskovčan.