USA dostali súdny súhlas na zadržanie Boeingu 737 ruskej spoločnosti

Zdroj: SITA/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP

NEW YORK - Federálny súd v New Yorku schválil zhabanie Boeingu 737 v hodnote 25 miliónov dolárov, ktorý patrí ruskej energetickej spoločnosti Rosnefť PJSC. Odôvodňuje to sankciami USA proti Rusku za inváziu na Ukrajinu. Vo štvrtok o tom informovala tlačová agentúra AP s odvolaním sa na americké úrady.