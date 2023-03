MIMORIADNY ONLINE USA neposkytujú Ukrajine spravodajské informácie o cieľoch v Rusku, tvrdí Pentagon

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 372

6:27 Spojené štáty organizujú na americkej vojenskej základni v nemeckom meste Wiesbaden niekoľkodňové simulované cvičenia pre príslušníkov ukrajinskej armády. Zamerané sú na plánovanie ďalšieho postupu a nadchádzajúcich rozhodnutí na bojisku, pričom sa počas nich skúšajú rozličné scenáre. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

6:26 "K dnešnému dňu je počet našich obrancov, ktorých odvaha a účinnosť boli ocenené štátnymi vyznamenaniami, viac ako 40 000," povedal prezident Volodymyr Zelenskyj vo večernom prejave 2. marca.

6:25 Pri ruskom útoku na dedinu Podoly v Kupianskom okrese Charkovskej oblasti zahynula staršia žena, informoval 2. marca Andrij Kanaševič, úradujúci náčelník vojenskej správy okresu.

USA neposkytujú Ukrajine spravodajské informácie o cieľoch v Rusku, tvrdí Pentagon

Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň varoval Západ pred vojnou na Ukrajine a oznámil pozastavenie účasti Ruska na novej zmluve START, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a nosičov. Dôvodom je podľa Kremľa údajná priama účasť Západu na pokusoch o útok na strategické letecké základne priamo v Rusku. "Nemám žiadne informácie o tom, či Ukrajinci uskutočnili alebo neuskutočnili takéto operácie, to by som vám spomenul," povedal novinárom hovorca amerického ministerstva obrany Pat Ryder.

"S určitosťou môžem povedať, že predstava, že USA poskytujú Ukrajincom spravodajské alebo iné informácie o tom, aby sa zamerali na miesta vo vnútri Ruska, je nezmyselná. Nie sme vo vojne s Ruskom, ani sa o vojnu s Ruskom neusilujeme," povedal Ryder. Kyjev sa k rôznym incidentom a zásahom strategických a vojenských cieľov v Rusku nevyjadril, hoci v mnohých prípadoch možno predpokladať, že za nimi stoja ukrajinské sily.

Brazílsky prezident hovoril so Zelenským o mierovom úsilí

Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva vo štvrtok počas rozhovoru s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý sa konal cez videospojenie, prisľúbil, že bude na krajiny apelovať, aby sa pripojili k mierovým rozhovorom s cieľom ukončiť konflikt medzi Moskvou a Kyjevom. Informovala agentúra Reuters. "Znova som potvrdil túžbu Brazílie hovoriť s inými krajinami a podieľať sa na akejkoľvek iniciatíve súvisiacej s budovaním mieru a dialógu," uviedol Lula da Silva na Twitteri po videohovore s prezidentom Ukrajiny. "Zdôraznili sme dôležitosť presadzovania princípu suverenity a územnej celistvosti štátov," napísal podľa agentúry AFP v tvíte Zelenskyj. "Diskutovali sme aj o diplomatickom úsilí prinavrátiť mier Ukrajine a svetu," dodal.

Ľavicový brazílsky líder podporuje vytvorenie skupiny krajín, ktoré by mohli sprostredkovať mierové riešenie vojenského konfliktu na Ukrajine. Lula odmietol dodať Kyjevu delostreleckú muníciu nemeckej výroby, ktorú Brazília vlastní, pričom to zdôvodnil politikou prísnej neutrality. Uviedol ale, že Rusko spravilo chybu, keď napadlo nezávislý štát. Počas svojej januárovej návštevy USA Lula vyzval na nájdenie riešenia o ukončení ofenzívy ruských síl prostredníctvom rokovaní. Do tohto úsilia by sa mali podľa neho zapojiť viacerí neutrálni globálni hráči. Zelenskyj v čase, keď ruská invázia trvá už vyše roka, vyzval na uskutočnenie summitu s lídrami latinskoamerických krajín.

Povedal, že na takýto summit by bol ochotný prísť osobne. Lula vo vlaňajšom rozhovore pre magazín Time v čase, keď bol ešte prezidentským kandidátom, povedal, že za konflikt sú zodpovední šéf Kremľa Vladimir Putin a tiež Zelenskyj. Lula vtedy poznamenal, že Zelenskyj "chcel vojnu", a ak to tak nebolo, tak "by bol rokoval o niečo viac". Napriek tomu vtedy Lula uviedol, že Rusko spravilo chybu, keď zaútočilo na Ukrajinu.