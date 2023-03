Škandál vo Veľkej Británii: Po zmene mena zostali stovky sexuálnych násilníkov nepotrestaných

archívne video

Ľudia, ktorí prežili sexuálne napadnutie alebo zneužívanie, vyzvali vládu, aby zaviedla nový zákon zakazujúci páchateľom sexuálnych trestných činov meniť si mená, a uniknúť tak svojej minulosti. Novelu má vo štvrtok prerokovať Dolná snemovňa. "Je zrejmé, že súčasný systém oznamovania nefunguje. Samotný rozsah porušovania predpisov a nezvestných sexuálnych delikventov je škandál, o ktorom však verejnosť nevie," uviedla Championová. Existujúce zákony sú podľa nej príliš laxné, pretože je na páchateľoch, aby zmeny hlásili.

Poslankyňa kritizovala, že odsúdení môžu s pomocou nových dokumentov získať napríklad zamestnanie, v ktorom pracujú s deťmi. Championová zastupuje severoanglický volebný obvod Rotherham, kde bolo v rokoch 1997-2013 sexuálne zneužitých najmenej 1400 detí. Podľa súčasného zákona musia ľudia, ktorí sú zaradení do registra sexuálnych delikventov, polícii poskytnúť určité osobné údaje, vrátane svojho mena, všetkých prezývok, pod ktorými sú známi, svoje aktuálne adresy a údajov z pasu. Každoročne tiež musia navštíviť policajnú stanicu, aby splnili oznamovaciu povinnosť a informovali úrady o akejkoľvek zmene osobných údajov. Ak sa niektoré z týchto osobných údajov zmenia, musí to do troch dní oznámiť polícii, inak im hrozí až päť rokov väzenia.

Novelu zákona podporujú predovšetkým obete sexuálneho násilia. Jednou z nich je aj Lauren-Eden Sullivanová, ktorú v 14 rokoch zneužíval jej biologický otec Shaun Dallisson. V roku 2014 bol odsúdený na osem rokov väzenia, ale po prepustení na slobodu si zmenil meno a presťahoval sa do inej oblasti. "Je to niečo, čo obeť nikdy neopustí, tak prečo by človek, ktorý to urobil, mal mať možnosť tomu tak ľahko uniknúť," povedala Sullivanová.

Niektorí páchatelia si zmenili meno, aby si vybudovali lepší život av budúcnosti nepáchali trestnú činnosť alebo aby "ochránili svoju rodinu pred stigmou svojej identity", uviedol Donald Findlater, riaditeľ charitatívnej organizácie Lucy Faithfull Foundation, ktorá sa zaoberá prevenciou sexuálneho zneužívania detí. Ako príklad spomenul 1500 sexuálnych delikventov, ktorí v rokoch 2019 až 2021 policajným zložkám oznámili zákonnú zmenu mena "presne tak, ako to má byť", pretože dodržiavajú pravidlá. Analýza BBC policajných údajov poukázala v rovnakom trojročnom období aj na ďalšie problémy. Okrem iného bolo zaznamenaných viac ako 5500 trestných činov spáchaných sexuálnymi delikventmi, ktorí nesplnili oznamovaciu povinnosť, napríklad neinformovali políciu o tom, že žijú v spoločnej domácnosti s dieťaťom. Tieto údaje poskytlo 32 policajných zborov.