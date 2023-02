Orbán pravdepodobne navštívi Kyjev: Maďarská diplomacia na tom pracuje

BUDAPEŠŤ - Maďarská diplomacia pracuje na príprave cesty premiéra Viktora Orbána do Kyjeva. Pre server Telex.hu to oznámil vo štvrtok minister zahraničných vecí Péter Szijjártó v reakcii na otázku, prečo od vypuknutia vojny predseda vlády na rozdiel od iných vodcov európskych krajín nenavštívil Ukrajinu.

"Keď bude návšteva aktuálna, maďarský premiér vycestuje. Ministerstvo zahraničných vecí pracuje na prípravách cesty," povedal Szijjártó. Telex.hu pripomína, že od začiatku vojenského konfliktu na Ukrajine reprezentovala Maďarsko v Kyjeve na najvyššej úrovni prezidentka Katalin Nováková 26. novembra 2022. "Zodpovednosť Vladimíra Putina za túto vojnu je jasná. My Maďari od začiatku odmietame zbytočné krviprelievanie, bolesť a utrpenie," povedala vtedy maďarská prezidentka v Kyjeve.

Ukrajinského prezidenta kritizuje

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas uplynulého roka opakovane posielal maďarskej vláde jasné odkazy. Orbán ukrajinského prezidenta doposiaľ oslovoval iba prostredníctvom provládnych médií. Aj svoj víťazný volebný prejav v apríli 2022 využil na to, aby prezidenta Ukrajiny kritizoval spolu s "byrokratmi z Bruselu, všetkými peniazmi a inštitúciami Sorosovho impéria a medzinárodnými mainstreamovými médiami".Orbán sa so Zelenským v širšom kruhu stretol 9. februára v Bruseli, keď ukrajinský prezident maďarského premiéra osobne pozval do Kyjeva.