Americký veľvyslanec spôsobil rozruch pre svoju orientáciu: V Maďarsku vidím oveľa závažnejší problém!

BUDAPEŠŤ - Spojené štáty vyslali do Maďarska nového veľvyslanca. Táto krajina je však stále do značnej miery založená na tradičných hodnotách. Okrem toho je známe, že krajina patrí k podporovateľom Kremľa. Vedel o tom aj nový americký veľvyslanec, ktorý prišiel do Budapešti s manželom a dvoma deťmi. Nastali preňho krušné chvíle.

Nový americký veľvyslanec prišiel do Budapešti v septembri minulého roku. David Pressman pôsobil v USA ako veľvyslanec pri OSN pre špeciálne politické záležitosti a ako asistent ministra pre vnútornú bezpečnosť. Pracoval aj v Bielom dome ako riaditeľ pre vojnové zločiny a zverstvá v Národnej bezpečnostnej rade. Okrem toho bol právnikom v oblasti ľudských práv homosexuálov. V Maďarsku, krajine s tradičnými kresťanskými hodnotami a názormi prikláňajúcimi sa k Moskve, to nemá vôbec jednoduché. Ako uviedol New York Times, ešte pred jeho príchodom sa na Dunaji objavil čln s lebkou, ktorý v angličtine a maďarčine odsudzoval LGBTQ komunitu: "Pán Pressman, nekolonizujte Maďarsko svojim kultom smrti."

Pressman bol od svojho príchodu do metropoly Maďarska zdrvený postojom vládnych médií, ktoré ho vykreslili ako hrozbu pre Maďarsko, jeho ľud a hodnoty. Obvinili ho z porušovania diplomatických konvencií a zasahovania do súdnictva. Provládny portál PestiSracok označil Pressmana za experta na práva LGBT a zrejmú diplomatickú provokáciu. V maďarskej diskusnej relácii sa o ňom dokonca hovorilo ako o madam veľvyslankyni.

Väčší problém

Podľa amerického veľvyslanca sú však oveľa závažnejšími slovné útoky na Spojené štáty a veľký vplyv ruskej propagandy v krajine. Keď Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu, Maďarsko, ako člen NATO a EÚ, sa začalo svojou rétorikou prikláňať skôr na východ. Podľa prieskumov nie je maďarský národ fanúšikom Moskvy, ale boj vládneho Fideszu proti gender ideológii odtiahol krajinu od tradičných prozápadných hodnôt.

Pressman si všimol, že maďarskí predstavitelia sa chcú často rozprávať a riešiť rodovo progresívne otázky. "Vždy ich zastavím a zmením tému o spoliehaní sa Maďarska na Vladimira Putina. Oni (Maďari) chcú viesť rozhovory o kultúrnej vojne, ale USA chce riešiť vojnu, ktorá sa odohráva hneď vedľa," poukázal. Maďarský premiér Viktor Orbán síce súhlasil so sankciami, ktoré EÚ uvalila na Rusko, no opakovane ich odsúdil, Okrem toho odmietol prechod zbraní pre Ukrajinu cez maďarské územie a požaduje od Moskvy viac dodávok zemného plynu. "Svet sa zmenil ťa možnosť hrať na obe strany, keď sa v Európe odohráva skutočná vojna, už neexistuje. Maďarsko by malo jasne ukázať, že mu nie je ľahostajné, keď Putin spustil otvorený vojenský konflikt proti jeho demokratickému susedovi," uviedol americký veľvyslanec.

Situácia v Maďarsku

Niektorí republikáni spochybňujú Pressmanovu vhodnosť pre prácu v Budapešti a časopis American Conservative varoval, že jeho vymenovanie riskuje zatlačenie Maďarska do náručia Číny a Ruska, pretože nerešpektuje politickú scénu krajiny, v ktorej je vyslaný. V Maďarsku sa pravidelne konajú pochody gay pride, ale vládna strana Fidesz v roku 2021 využila svoju veľkú väčšinu v parlamente na to, aby zakázala zobrazovanie LGBTQ životného štýlu maloletým. Vláda uviedla, že sa snaží bojovať proti zneužívaniu detí, ale kritici obvinili Fidesz, že dáva na rovnakú úroveň homosexualitu a pedofíliu.