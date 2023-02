Boj o záchranu malého sedemtýždňového dievčatka: Z rodinnej dovolenky sa stala najhoršia nočná mora!

Sedemtýždňová dcérka dostala na dovolenke najskôr nevinný kašeľ, z ktorého sa v nemocnici vykľula vážna bakteriálna infekcia. Nemocničné účty stoja rodinu 8000 dolárov denne, pretože ich dcéra musí byť okrem liekov napojená na život zachraňujúci pľúcny ventilátor.

Honey Ahimsa, jej matka, popísala, ako sa to celé začalo. Prvým príznakom bol nevinný kašeľ, ktorý začal 7. februára a tak si jej mama myslela, že je to obyčajné prechladnutie. „Snažila som sa jej dopriať veľa spánku, no v tú noc sa to zhoršilo,“ pokračuje zdesená matka pre britský DailyMail. Na druhý deň už dcérka odmietala materské mlieko a prevracala očami. Zároveň mala dýchacie ťažkosti a lapala po dychu. Cestou na pohotovosť sa im dokonca zdalo, že ju strácajú, lebo bola podchladená.

Po príchode do nemocnice jej lekári povedali, že ich dievčatko má iba 50 percentnú šancu na prežitie. Nemocnica na ostrove Bali, kde malú Lucky zachraňujú nemá dostatočné vybavenie, lieky ani pľúcnych špecialistov na liečbu. Jej rodina by si ale priala, aby mohla byť liečená v rodnej Austrálii a mala k dispozícii všetky lieky, ktoré potrebuje.

Pomocou verejnej zbierky na GoFundMe sa im už podarilo vyzbierať takmer 200 000 amerických dolárov z potrebných 220 000 a tak je veľká pravdepodobnosť, že sa rodičom nakoniec podarí previezť svoju milovanú dcéru do Austrálie a spraviť všetko pre jej záchranu. „Nie je nič horšie, ako keď vám lekár povie, že vaše dieťa to nezvládne,“ zdôverila sa matka, ktorá stále dúfa, že sa jej malú dcérku podarí zachrániť.