Čína obvinila Spojené štáty z neprimeraného použitia sily pri zostrelení balóna

Americká armáda zostrelila údajný čínsky špionážny balón pri pobreží Južnej Karolíny po tom, čo letel v blízkosti vojenských objektov. Čína trvá na tom, že išlo o civilný balón na meteorologický výskum. Námestník čínskeho ministra zahraničných vecí Sie Feng v pondelok uviedol, že v nedeľu americkému veľvyslanectvu podal formálnu sťažnosť pre "americký útok vojenskou silou na čínsky civilný bezpilotný balón". Zároveň trval na tom, že balón sa v americkom vzdušnom priestore ocitol v dôsledku "nehody spôsobenej vyššou mocou". Čína bude podľa Sie Fenga "rozhodne chrániť legitímne práva a záujmy čínskych spoločností" a "čínske záujmy a dôstojnosť a vyhradzuje si právo na nevyhnutnú reakciu".

Incident s balónom výrazne ovplyvnil napäté americko-čínske vzťahy. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken preto zrušil plánovanú cestu do Pekingu, ktorá mala zmierniť napätie. "To, čo Spojené štáty urobili, výrazne ovplyvnilo a poškodilo snahy oboch strán o pokrok a stabilizáciu čínsko-amerických vzťahov od stretnutia na Bali," uviedol Sie. Odkazoval na nedávne stretnutie amerického prezidenta Joea Bidena s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom. Spojené štáty balón zostrelili týždeň po tom, ako vstúpil do ich vzdušného priestoru pri Aljaške. Bidenovo rozhodnutie počkať, kým preletí nad more, ochránilo civilistov pred troskami spadnutými na zem, uviedli Demokrati. Americká armáda pátra po troskách zostreleného balóna. Ich analýza by mohla Washingtonu poskytnúť viac informácií o špionážnych schopnostiach Číny.