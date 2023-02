Extrémne chladné počasie: USA a Kanada zažívajú veľké mrazy sprevádzané silným vetrom

🚨 EXTREME COLD WARNING 🚨 5 to 10 min outside can lead to frost bite - now is time for Ottawa Bank Street O-Train Subway between Billings Bridge and Parliament Station #OttNews #OttCity #OttLife #OttTransit #OttTraffic #OttPoli #OttLRT #OttawaLRT #OttCold pic.twitter.com/ochZqp3BAJ