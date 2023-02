Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó: Veľvyslanca USA do našej vnútornej politiky nič nie je

"K vyjadreniam veľvyslanca USA môžem povedať iba toľko, že je absolútne nepodstatné, čo si on alebo ktorýkoľvek iný veľvyslanec myslí o vnútropolitických procesoch v Maďarsku, pretože ho do toho vôbec nič nie je," povedal šéf maďarskej diplomacie. "Maďarskí vládni politici často hovoria o presadzovaní mieru, ale v otázkach od odsúdenia sankcií až po ruské návrhy na prímerie naďalej hlásajú názory podporované (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom. Pripájame sa k výzve maďarskej vlády na mier, ale tieto výzvy by mali byť adresované Vladimirovi Putinovi," napísal Pressman v stredu pre Politico.

Szijjártó zdôraznil, že nie je úlohou veľvyslanca zasahovať do vnútorných záležitostí Maďarska. "Ak svoj pobyt chce využiť na to, aby kvalifikoval činnosť vlády, ktorú zvolili Maďari dosť jednoznačnou väčšinou, tak bude mať problém účinne pracovať na zlepšení spolupráce medzi našimi krajinami," dodal minister a poznamenal, že zahraničná politika Budapešti sleduje výhradne maďarský národný záujem, a tým je čo najskoršie dosiahnutie mieru na Ukrajine.