NATO hľadá superstar! Najsilnejší vojenský pakt môže viesť prezidentka Čaputová, prečo je medzi favoritmi?

Organizácia Severoatlantickej zmluvy sa už takmer rok pokúša bez priameho vstupu pomáhať Ukrajine vo vojne proti Ruskej federácii. Ako informuje server Politico, Jens Stoltenberg ako súčasný generálny tajomník NATO sa tejto úlohy zhostil pomerne dobre. Ukrajina sa aj vďaka pomoci USA a jej partnerov dokáže naďalej brániť mohutnej Putinovej ofenzíve a navyše v niektorých častiach krajiny získala už úplnú kontrolu.

Do týchto chvíľ sa ešte nevie, či Stoltenberg svoj mandát predĺži, alebo ho nahradí niekto iný. Či už to bude Stoltenberg, alebo jeho nástupca, nový generálny tajomník by mal jasne a dôrazne apelovať na partnerov, aby pokračovali v dodávkach zbraní pre Ukrajinu a spoločnými silami budovali obranu NATO. Možní kandidáti sú rozdelení do troch skupín.