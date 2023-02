Mandát Stoltenberga sa skončí na jeseň: Vo funkcii generálneho tajomníka NATO je deväť rokov

"Mandát generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga bol predĺžený trikrát a celkovo slúžil takmer deväť rokov," potvrdila v sobotu večer hovorkyňa NATO Oana Lungescuová na žiadosť agentúry DPA."Generálnemu tajomníkovi sa končí funkčné obdobie v októbri tohto roku a nemá v úmysle usilovať sa o ďalšie predĺženie svojho mandátu," dodala.

Stoltenbergov mandát bol predĺžený do 30. septembra 2023

Stoltenbergov mandát bol predĺžený do 30. septembra 2023 krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v marci minulého roka. Nedávno sa objavili špekulácie, že 63-ročný bývalý nórsky premiér by mohol vo funkcii zotrvať. Podľa diplomatických zdrojov by to mohlo vytvárať dojem, že NATO sa nedokáže dohodnúť na jeho nástupcovi.

Galéria fotiek (2) Jens Stoltenberg

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys

Stoltenberg získal uznanie ako šikovný sprostredkovateľ medzi 30 členskými krajinami NATO, ktorých záujmy sa v niektorých otázkach výrazne rozchádzajú. Pripisuje sa mu najmä zásluha pri riešení sporu o výšku obranných výdavkov európskych spojencov, ktorý sa vystupňoval za vlády bývalého prezidenta USA. Donald Trump sa preto občas vyhrážal odchodom USA z aliancie.

Rozhodnúť sa má najneskôr na júlovom summite NATO

Ako jeho možní nástupcovia sa spomínajú taliansky expremiér Mario Draghi a rumunský prezident Klaus Iohannis. Výber však často padne na niekoho, o kom sa predtým veľmi nehovorí. Rozhodnúť sa má najneskôr na júlovom summite NATO vo Vilniuse a rozhodnutie musí byť jednomyseľné. Stoltenberg je druhým najdlhšie slúžiacim generálnym tajomníkom NATO. Dlhšie vo funkcii bol iba Joseph Luns v rokoch 1971 až 1984. Predtým bol 19 rokov šéfom holandskej diplomacie, čo je historický rekord.