PRIESKUM Rastie počet Holanďanov, ktorí popierajú a zľahčujú holokaust

Spravodajský server DutchNews.nl uviedol, že to vyplýva z prieskumu medzinárodnej organizácie Konferencia o židovských materiálnych nárokoch voči Nemecku (skrátene The Claims Conference). Organizácia podporuje ľudí, ktorí prežili holokaust. Výsledky prieskumu zverejnili pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu, ktorý pripadá na 27. január. Podľa predstaviteľov The Claims Conference ide o "šokujúce a znepokojujúce" zistenia, pretože toto číslo je vyššie medzi osobami do 40 rokov. V tejto vekovej kategórii až 23 percent opýtaných uviedlo, že holokaust je iba mýtus, alebo že počet obetí je prehnaný.

27 percent opýtaných nevedelo, že Anne Franková zomrela v koncentračnom tábore

Viac ako polovica z 2000 respondentov podľa prieskumu neverí, že bolo zavraždených šesť miliónov Židov a 29 percent z nich tvrdí, že obetí bolo menej ako dva milióny. Na otázku, či je prijateľné podporovať neonacistické názory, takmer 22 percent osôb do 40 rokov a 12 percent všetkých respondentov prieskumu uviedlo, že áno. DutchNews.nl pripomenul, že vyše 70 percent holandskej židovskej populácie bolo počas druhej svetovej vojny deportovaných do koncentračných táborov. Napriek tomu 53 percent respondentov a 60 percent osôb do 40 rokov svoju krajinu nepovažuje za miesto, kde sa odohral holokaust. A 27 percent opýtaných nevedelo, že Anne Franková zomrela v koncentračnom tábore.

"Po každom ďalšom prieskume sme svedkami poklesu vedomostí a povedomia o holokauste. Rovnako znepokojujúci je aj trend popierania a prekrúcania holokaustu," uviedol predseda The Claims Conference Gideon Taylor v tlačovom vyhlásení. Podľa jeho slov sa treba viac zamerať na vzdelávanie o holokauste na školách na celom svete. Holandský minister spravodlivosti Dilan Yesilgöz označil zistenia nového prieskumu za "šokujúce a mimoriadne závažné". Podobný prieskum uskutočnil v roku 2018 holandský ľavicový denník Trouw a vtedy tretina z 1500 opýtaných tínedžerov priznala, že nevie čo holokaust znamená.