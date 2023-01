Česká vláda rozhodla: Náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom budú pokračovať

PRAHA – Česká vláda rozhodla o predĺžení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom. Na mieste zostane už len polícia – vojaci a colná správa sa zo služby stiahnu. Podľa českého premiéra Petra Fialu je to ďalší krok k postupnému uvoľňovaniu režimu na hraniciach.

"Už sme vo fáze útlmu rozsahu týchto kontrol. Budú sa nimi zaoberať len policajti. Na hraniciach už nebudú vojaci ani colná správa a celkovo bude režim významne miernejší," komentoval zmenu predseda českej vlády. Na znižovanie nelegálnej migrácie mali podľa neho prijaté opatrenia pozitívny efekt. "V septembri bolo zadržaných 8000 nelegálnych migrantov, v januári to bolo len 53 osôb. Opatrenia fungujú a ukázali sa ako účinné," povedal český premiér. Dodal, že ak sa podarí nízke čísla zachytených migrantov udržať, kontroly úplne zrušia.

Zadržať sa podarilo 140 prevádzačov

Český minister vnútra Vít Rakušan pripomenul, že sa podarilo zadržať 140 prevádzačov. "To považujem za obrovský úspech. To sú tí zločinci, ktorí obchodujú s ľudským nešťastím," povedal Rakušan. "Chcel by som ešte raz oceniť aj slovenskú stranu," povedal Rakušan. Opatrenie, pri ktorom české orgány spoločne so slovenskými policajtmi kontrolujú pasažierov vo vlakoch, podľa neho prispelo k tomu, že sa vyhli odlišnej interpretácii readmisných dohôd.

O dnešnom rozhodnutí českej vlády bol vopred informovaný slovenský minister vnútra Roman Mikulec

Šéf rezortu vnútra zdôraznil, že o dnešnom rozhodnutí českej vlády bol vopred informovaný slovenský minister vnútra Roman Mikulec a podľa Rakušana proti tomu nemal žiadnu zásadnú pripomienku. Vládny kabinet začal režim na hraniciach zmierňovať na konci uplynulého roka, keď 21. decembra zmenil kontroly na náhodné. Podľa vtedajších vyjadrení Rakušana vláda zhodnotila, že sa situácia zlepšuje a tomu prispôsobila aj opatrenia. Bez ďalšieho rozhodnutia vlády by kontroly skončili v noci zo stredy na štvrtok.

Kontroly na hraniciach Česka a Slovenska zaviedol český vládny kabinet 29. septembra

Kontroly na hraniciach Česka a Slovenska zaviedol český vládny kabinet 29. septembra pôvodne na desať dní. Odvtedy platnosť tohto opatrenia predĺžil štyrikrát, naposledy 21. decembra. Najdlhšie môže Česko kontroly predlžovať do konca marca 2023. Dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch so Slovenskom a na tzv. zelenej hranici zaviedla ČR z dôvodu vysokého nárastu počtu tranzitujúcich utečencov. Migranti pôvodom najmä zo Sýrie smerujú prevažne do Nemecka a Rakúska.