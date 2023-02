Koniec nekonečnému čakaniu? Česko a Rakúsko rozhodli o kontrolách na hraniciach: Verdikt, ktorý mnohých poteší

PRAHA - Česká vláda nepredĺžila dočasne zavedené stále kontroly na hraniciach so Slovenskom. Skončili dnešnou polnocou. V prihraničnej oblasti bude však naďalej zvýšený dohľad. Podobne sa rozhodlo aj Rakúsko, ktoré takisto nepredĺži kontroly na hraniciach so Slovenskom a skončia od pondelka 6. februára.

Mimoriadne opatrenie z dôvodu zvýšenej nelegálnej tranzitnej migrácie zaviedlo Česko 29. septembra 2022. Zrušenie kontrol v stredu oznámil český minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

"V prihraničnej oblasti stále nechávame 70 policajtov, teda zvýšený dohľad – ako v oblasti blízko oficiálnych hraničných priechodov, tak aj na zelenej hranici," povedal Rakušan. Zdôraznil, že kontroly tak nebudú prebiehať priamo na hranici, ale náhodne v teréne.

Minister pripomenul, že keď kontroly ČR zaviedla, polícia zachytila asi 400 migrantov denne. V súčasnosti ide o jednotky ľudí. Avizoval, že ČR chce pokračovať v kontrolách prostredníctvom česko-slovenských policajných hliadok vo vlakoch priamo na Slovensku tak, aby prípadní nelegálni migranti nevstúpili na územie ČR, ale zachytili ich už na Slovensku.

Galéria fotiek (2) Česká polícia začala vykonávať kontroly na hraniciach so Slovenskom

Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

ČR a SR zároveň pracujú na novej zmluve o policajnej spolupráci s cieľom zlepšiť súčinnosť oboch policajných zborov. "Na prípadné zdvihnutie migračnej vlny sme pripravení reagovať a operatívne naše rozhodnutie meniť," dodal Rakušan. Český vládny kabinet začal režim na hraniciach zmierňovať na konci uplynulého roka, keď 21. decembra zmenil kontroly na náhodné. Podľa vtedajších vyjadrení Rakušana vláda zhodnotila, že situácia sa zlepšuje, a tomu prispôsobila aj opatrenia.

Kontroly na hraniciach Česka a Slovenska zaviedla česká vláda 29. septembra pôvodne na desať dní. Odvtedy platnosť tohto opatrenia predĺžila päťkrát, naposledy 25. januára. Dočasné kontroly na 27 bývalých hraničných priechodoch so Slovenskom a na tzv. zelenej hranici zaviedla ČR z dôvodu vysokého nárastu počtu tranzitujúcich utečencov. Migranti pôvodom najmä zo Sýrie smerujú prevažne do Nemecka a Rakúska.

Rakúsko ruší kontroly od pondelka

Koniec kontrôl oznámilo rakúske ministerstvo vnútra dnes. Rakúsko ich zaviedlo na hraniciach so Slovenskom koncom septembra 2022.

Rakúsko platnosť rozhodnutia o vykonávaní kontrol na hraniciach so Slovenskom opakovane predlžovalo, naposledy koncom januára 2023, keď bolo toto opatrenie predĺžené do 5. februára. Rakúske ministerstvo vnútra teraz rozhodlo, že stále pohraničné kontroly sa už ďalej predlžovať nebudú. Viedeň sa rozhodla pre zmenu stratégie s ohľadom na to, že k rovnakému kroku pristúpila aj Česká republika, s ktorou sa Rakúsko snažilo svoj postup koordinovať.

Podľa údajov rakúskeho ministerstva vnútra sa od konca septembra minulého roku podarilo zadržať 24 prevádzačov, ktorí operovali z územia Slovenska. Namiesto stálych kontrol na hraniciach sa budú od 6. februára vykonávať kontroly už len v prihraničných oblastiach, a to v koordinácii so SR.

Pôjde predovšetkým o okresy Gänserndorf, Bruck an der Leitha a Kittsee. Budú v nich nasadzované hliadky a prebiehať monitoring za pomoci dronov. Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner vyjadril presvedčenie, že tento prístup umožní dôkladne sledovať aktuálny vývoj situácie a v prípade nutnosti naň rýchlo zareagovať, píše agentúra APA.