Pobaltské krajiny žiadajú Nemecko o rýchle dodanie tankov Leopard Ukrajine

RIGA/TALLINN - Trojica pobaltských krajín sa obrátila na Nemecko s výzvou, aby už "teraz" dodalo Ukrajine svoje moderné bojové tanky Leopard 2. Informoval o tom v sobotu denník The Guardian.

"My, ministri zahraničných vecí (Litvy, Estónska a Lotyšska) apelujeme na Nemecko, aby teraz poskytlo Ukrajine tanky Leopard," uvádza sa vo výzve, ktorú zverejnili na Twitteri šéfovia diplomacií troch pobaltských krajín. Zároveň zdôraznili, že tieto moderné, tzv. hlavné bojové tanky sú potrebné na zastavenie ruskej agresie, pomoc Ukrajine a na rýchle obnovenie mieru v Európe. "Nemecko, ako popredná európska mocnosť, má v tomto smere mimoriadnu zodpovednosť," napísali ministri zahraničných vecí Litvy, Estónska a Lotyšska. The Guardian pripomína, že tieto pobaltské postsovietske republiky hraničiace s Ruskom sa obávajú toho, že ak Rusko uspeje na Ukrajine, obráti svoju "pozornosť" na ne.

Členovia kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny sa v piatok na americkej základni Ramstein v Nemecku - napriek očakávaniam - nedohodli na dodaní nemeckých tankov Leopard Kyjevu, ale diskusie o tejto otázke budú podľa spojencov pokračovať. Ukrajinský minister obrany Olexij Reznikov po skončení schôdzky oznámil to, že ukrajinskí vojaci začnú v Poľsku cvičiť na tankoch Leopard 2. Vyjadril tiež nádej, že Berlín bude napokon s ich dodaním Kyjevu súhlasiť. Vývozné povolenie na tanky nemeckej výroby Leopard 2 udeľuje Berlín. Krajiny, ktoré ich majú vo výzbroji, preto potrebujú jeho súhlas, ak sa rozhodnú poskytnúť ich inému štátu.

Niektoré krajiny sa možno rozhodnú poslať svoje tanky Leopard 2 na Ukrajinu bez ohľadu na to, či dostanú povolenie od Berlína alebo nie. Poľský premiér Mateusz Morawiecki už naznačil, že jeho vláda tento krok zrejme urobí. Nový nemecký minister obrany Boris Pistorius, ktorý sa ujal funkcie 19. januára, uviedol, že pred rozhodnutím o možných dodávkach tankov Leopard 2 Ukrajine treba "vyvážiť všetky pro a proti", uviedla agentúra AP.