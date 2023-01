Americký prezident má na obvinenie zo znásilnenia svoju verziu: Ženu si vraj poplietol so svojou bývalou!

NEW YORK - Bývalý americký prezident Donald Trump si údajne splietol ženu, ktorá ho obviňuje zo sexuálneho napadnutia, so svojou niekdajšou manželkou Marlou Maplesovou. V prípade vypovedal ešte v októbri, no táto informácia vyšla na povrch tento týždeň na základe súdnych záznamov.

Trump pritom popiera, že by bývalú novinárku módneho časopisu Elle Jean Carrollovú znásilnil, tvrdí, že aj tak "nie je jeho typ".

"To je Marla! (meno bývalej manželky pozn.red.)," povedal Trump, keď mu ukázali fotografiu obete Elle Jean Carrollovú. "To je moja manželka," dodal. Britský The Guardian podotýka, že tento prešľap môže spochybniť tvrdenie 76-ročného Trumpa, ktorý tvrdil, že ju nemohol znásilniť.

Carrollová v roku 2019 vo svojej knihe Trumpa obvinila, že ju v 90. rokoch znásilnil v prezliekacej kabínke v obchode s oblečením v New Yorku oproti jeho mrakodrapu Trump Tower. Trump na obvinenie reagoval vyhlásením, že Carrollová je klamárkou, a povedal, že incident sa stať nemohol, pretože ona "nie je jeho typ". Najskôr ho zažalovala za ohováranie, vlani na jeseň potom za znásilnenie.

Trump bol s bývalou manželkou Maplesovou ženatý v rokoch 1993 až 1999 a majú spolu dcéru Tiffany. Na fotografii, ktorá podľa neho zachytávala jeho exmanželku, je Trump v spoločnosti Carrollovej v 90. rokoch. Trump ale uviedol, že je na nej zachytené, ako s Maplesovou vítajú hostí počas nejakej akcie.

V záznamoch Trumpových výpovedí zverejnených minulý týždeň bývalý šéf Bieleho domu povedal, že o ňom Carrollová tvrdí niečo, čo sa nikdy nestalo. "Nič nebolo. Nič o tejto pomätenej žene neviem," vyhlásil a obvinil Carrollovú, že ho obvinila zo sexuálneho útoku, aby pritiahla pozornosť k svojej „biednej” knihe. Označil ju za psychicky chorú a hoci to nie je pravda, tvrdil, že hovorila o tom, že sa jej sexuálne napadnutie páčilo. The Guardian pripomína, že Trump prekrútil vyjadrenia Carrollovej v rozhovore s televíziou CNN z roku 1999, kde hovorila o tom, prečo nepoužíva slovo "znásilnenie". Vysvetlila to tým, že si niektorí ľudia podľa nej myslia, že "znásilnenie je sexi".

Trump je zatiaľ jediným politikom, ktorý ohlásil, že sa budúci rok bude uchádzať o nomináciu Republikánskej strany do boja o Biely dom.